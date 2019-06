Minus på 381 mio: Presset fynsk juicegigant

I 2016 købte den tyske gigant Eckes-Granini, Europas største producent af saft og juice, den fynske juice-producent, som efterfølgende blev fusioneret med svenske Valsølille. Ved den fusion blev Rynkeby Foods tilskrevet goodwill for 587 mio. kr.Nu bliver goodwill nedskrevet blandt andet på grund af de store investeringer og engangsomkostninger. Derudover har Rynkebys søsterselskab i Sverige overtaget ansvaret for og dermed også indtjeningen på en række produkter til primært det svenske marked.- Resultatet er selvfølgelig på ingen måde tilfredsstillende. Men det er samtidig vigtigt at huske på, at langt størstedelen af det negative resultat skyldes en regnskabsteknisk nedskrivning af vores goodwill på grund af betydelige ekstra investeringer. Eckes-Granini ser Rynkeby som en langsigtet investering, og derfor har vores ejer haft stort fokus på at ruste Rynkeby til fremtiden, siger adm. direktør i Rynkeby, Peter Frank Andersen.

2018 blev et økonomisk tungt år for juicegiganten Rynkeby Foods fra Ringe, som især blev ramt af den tre-cifrede millionnedskrivning af goodwill.

De omsatte for næsten en milliard kroner i juice, men da de samtidigt investerede for 135 millioner kroner og måtte nedskrive virksomhedens goodwill for 334 millioner kroner, endte 2018 alligevel med et minus på hele 381 millioner kroner.

Rynkeby Foods A/S blev grundlagt i 1934 og har siden 2016 været 100 procent ejet af Eckes-Granini.Rynkeby Foods har hovedsæde i Ringe på Fyn og beskæftiger omkring 250 ansatte. Eckes-Grinini omsatte i 2017 for 7,3 milliarder kroner og havde et driftsoverskud på 650 millioner kroner. Det er aldrig kommet frem, hvad koncernen betalte for at overtage Rynkeby, men Arla har oplyst, at alene fortjenesten ved at sælge Rynkeby beløb sig til knap 900 millioner kroner. Rynkeby Foods omsatte i 2018 for 982 millioner kroner og fik et underskud efter skat på 381 millioner kroner.

Investeringsår i Ringe

Rynkeby Foods har da også investeret kraftigt i to nye produktionslinjer og nyt it-system, samtidigt med at produktionen af friskpresset juice i Norden blev flyttet til Ringe fra fra et svensk søsterselskab. Det krævede en ny fabrik i fabrikken og ydermere 50 nye kollegaer, der skulle oplæres. Samlet set løb investeringerne i 2018 op i 135 millioner kroner, skriver Rynkeby Foods i en pressemeddelelse.

- Vi har været bevidste om, at 2018 var et investeringsår for Rynkeby. Implementeringen af både ny teknologi og oplæringen af nye kolleger tager lang tid og kræver mange ressourcer, før vi ser gevinsterne, siger Peter Frank Andersen.

Peter Frank Andersen understreger, at resultatet i 2018 ikke er tilfredsstillende, men virksomhedens fundament er stærkere nu, mener han.

- Men vi føler nu, at vi står på et stærkere fundament. De store investeringer og omkostninger påvirker resultatet negativt på kort sigt, men på længere sigt giver det Eckes-Granini nogle markedsmæssige muligheder og et stort potentiale i Norden. Samtidig kan vi se, at vores planer har effekt allerede nu, siger han.