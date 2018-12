Minister vil stramme udbudsregler efter Atea-sag

Tidligere i år blev en række tidligere direktører i it-virksomheden Atea idømt fængselsstraffe for omfattende bestikkelse af offentligt ansatte i Region Sjælland. Det skal føre til hårdere sanktioner for firmaer, der bryder loven.

Det siger innovationsminister Sophie Løhde (V) sent onsdag forud for et samråd i Folketingets Finansudvalg om sagen torsdag.

- Jeg er dybt forarget over Atea-sagen, hvor en virksomhed har bestukket offentligt ansatte. Det er ikke alene moralsk forkasteligt, det er også fuldstændig uacceptabelt.

- Og det skal vi slå langt hårdere ned på, så vi sender et tydeligt signal om, at det accepterer vi på ingen måde i Danmark, skriver Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Det har vakt opsigt, at Atea efter dommen over de tidligere medarbejdere var blandt vinderne til en større it-indkøbsaftale på 720 millioner kroner hos den offentlige indkøbscentral SKI.

Kammeradvokaten vurderede, at der ikke var grundlag for at holde Atea ude af udbuddet trods dommen.

- Jeg vil gerne have strammet reglerne, så vi nemmere kan udelukke virksomheder, der dømmes for bestikkelse, for offentlige udbud i en periode og får lettere ved at ophæve indgåede kontrakter.

- Derfor nedsætter jeg nu sammen med erhvervsministeren en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi kan stramme reglerne, skriver Sophie Løhde.

Det er ikke let at ændre reglerne, da EU regulerer udbud. Og under disse regler er der en række betingelser for, hvornår stater må udelukke firmaer fra offentlige udbud.

Offentlige udbud er reguleret, så stater og myndigheder ikke kan tilgodese egne interesser og for at holde det indre marked åbent også i virkeligheden.

- Vi skal sikre os, at eventuelle lovstramninger ikke får utilsigtede konsekvenser for virksomheder, der holder sig inden for lovens rammer.

- Og vi skal naturligvis også leve op til EU-reglerne på området, skriver Sophie Løhde.