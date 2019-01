Mindre virksomheder: Vi omsætter mere i år

Der er fortsat optimisme i det fynske erhvervsliv, hvor seks ud af ti virksomheder venter øget omsætning i år, især trukket af øget indenlandsk efterspørgsel. Men der er problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Der er fortsat optimisme at spore blandt de mindre fynske virksomheder, hvor seks ud af ti forventer øget vækst i løbet af 2019. Det fremgår af en frisk Epinion-undersøgelse for Danske Bank, der har spurgt 901 virksomheder med 2-249 ansatte over hele landet, heraf 100 små og mellemstore virksomheder på Fyn. Hver fjerde venter en stigning i omsætningen på mere end 10 pct., mens 33 pct. venter at øge omsætningen med 1-10 pct. Cirka en tredjedel venter uforandret omsætning, mens blot otte procent venter en decideret nedgang i omsætningen. - De positive takter i dansk økonomi smitter af på forbrugernes lyst til at bruge penge, og det mærker vore kunder, lyder det fra områdedirektør for erhvervskunder i Danske Bank på Fyn, Jan Reifling. - Med lave renter og stigende friværdier i nogle områder ser mange virksomheder lyst på væksten for det kommende år. Vi kan kigge tilbage på et stærkt 2018, hvor vi også på Fyn så en positiv udvikling med en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Det tal er nu steget med over 7.500 de seneste fem år, og jobtallene bekræfter virksomhedernes opfattelse af stigende efterspørgsel, uddyber Jan Reifling.

Mangel på arbejdskraft Men der er også mørke skyer på den ellers lyse himmel: Mangel på arbejdskraft. Det bekræfter tallene fra undersøgelsen, hvor næsten 40 pct. af virksomhederne angiver, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er den største hindring for yderligere vækst. Og det er flere end andre steder i landet - med undtagelse af Storkøbenhavn. Men selv om det er svært at få de rette folk, forventer 30 pct. af virksomhederne at skulle øge antallet af ansatte i det kommende år, og det ser ikke ud til, at usikre udsigter omkring Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina er med til at dæmpe optimismen nævneværdigt. - Det er selvfølgelig faktorer, der skaber usikkerhed, og som vi holder skarpt øje med, men langt de fleste forventer ikke, at Brexit og handelskrigen får indflydelse på deres forretning, siger Jan Reifling.

Eksportmuligheder Øget eksport kan være med til at øge omsætningen, og her venter omkring hver femte virksomhed, at væksten skal komme fra salg uden for landets grænser, fremgår det videre af undersøgelsen. - Det er positivt, at flere fynske virksomheder kigger ud over Danmarks grænser. Der ligger et kæmpe potentiale her, og vi oplever, at mange af vore kunder får succes, når de første får taget de første skridt, noterer bankdirektøren. Undersøgelsen af mindre fynske virksomheders forventninger kommer kort tid efter, IMF, den internationale valutafond, nedjusterede forventningerne til verdensøkonomien og væksten, som nu forventes at blive på 3,5 pct. i år - med store forskelle fra område til område.