Mindre overskud trods passagerrekord i Kastrup

For første gang nogensinde benyttede mere end 30 millioner passagerer Københavns Lufthavn sidste år.

Ikke desto mindre skrumpede overskuddet i selskabet en smule. Det viser regnskabet for 2018, der er offentliggjort tirsdag.

Resultatet før skat blev på 1417 millioner kroner, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste års resultat på 1636 millioner. Og det endda på trods af, at omsætningen var stort set uændret.

Forklaringen skal blandt andet findes i den takstnedsættelse, som blev gennemført for et lille års tid siden.

For at stå bedre i konkurrencen med andre internationale lufthavne, valgte ledelsen at sænke prisen, som luftfartsselskaberne betaler for at benytte lufthavnen, med 10 procent i gennemsnit.

Det er gået ud over indtægterne, ligesom højere afskrivninger også har spillet ind på resultatet.

Lufthavnen forventer, at 2019 arter sig nogenlunde som sidste år - med stigende passagertal og faldende overskud.

Årsagen er den, at man fra 1. januar har gennemført yderligere en takstnedsættelse med fem procent.

Det vil formentlig lokke flere passagerer til, men ikke nok til, at omsætningen kan fastholdes på helt samme niveau.

Resultatet før skat anslås også at falde et sted mellem 100 millioner kroner og 200 millioner kroner.

En ubekendt i den sammenhæng er brexit. Hvis briterne vælger en hård udtræden af EU, kan det medføre øgede omkostninger til paskontrol og dårligere udnyttelse af kapaciteten.

Ved udgangen af 2018 kunne man vælge mellem 183 direkte ruter fra København og ud i verden, heraf 41 til byer uden for Europa.

266.096 gange startede eller landede der et fly i lufthavnen sidste år. Det svarer til 729 afgange eller ankomster om dagen.