Det er under al kritik, at lovlydige virksomheder skal betale til fond, der ikke virker, mener Dansk Håndværk.

49.646.596,04 kroner.

Så mange penge har virksomheder indbetalt til en fond, der siden oprettelsen i efteråret 2016 ikke har udbetalt én eneste krone.

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk kalder Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede for et "fejlskud".

- Man pålægger lovlydige virksomheder at betale ind til en fond, som reelt ikke har den virkning, den skal have, siger direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Fonden skal fungere som en hjælp til de udlændinge, der er ansat af en udenlandsk virksomhed og bliver udstationeret i Danmark, men ikke får den overenskomstmæssige løn, de har krav på.

Hvis det er tilfældet, kan fonden udbetale medarbejderens tilgodehavende.

Det danske firma, der har indgået aftale med det udenlandske selskab, skal dække de første 25 procent af det beløb, som fonden udbetaler.

Fonden finansieres af alle virksomheder i Danmark, der også indbetaler til Barselsfonden.

Fondens pengetank voksede i 2018 med knap 17 millioner kroner.

Desuden blev der ikke modtaget nogle anmeldelser fra folk, der mener at have penge til gode.

Morten Frihagen anerkender formålet med fonden. Men direktøren mener, at det er kritisabelt, at det er de danske virksomheder, der konkurrerer med de udenlandske virksomheder, der står med regningen, hvis de udenlandske ikke betaler den løn, de skal.

Beløbet, som virksomhederne betaler, er blevet sat ned. Og Morten Frihagen kalder det "symbolsk", men der ligger et stort administrativt arbejde bag, fortæller han.

Arne Grevsen, der er næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, som har stået fadder til fonden sammen med Dansk Arbejdsgiverforening, mener ikke, at fonden har slået fejl - nærmere modsat.

- Man kan tolke det som, at den virker forebyggende.

I januar 2018 fortalte Arne Grevsen, at "der var sager på vej", og at "det kun var et spørgsmål om tid, før der skete udbetalinger fra fonden".

Sagerne er blevet afsluttet med forlig, fortæller han.

- Jeg fik fra vores medlemsorganisation at vide, at der var sager på vej. De sager, der var på vej, er så blevet forliget ved, at virksomhederne har udbetalt til medarbejderne, siger han.

Arne Greve, der sidder i bestyrelsen i ATP, vil ikke give noget bud på, hvor meget fonden skal vokse, før pengetanken er stor nok. Han fortæller, at den skal have en "hvis volumen".

Det er ATP's bestyrelse, der fastsætter virksomhedernes årlige indbetaling. Den lyder lige nu på 4,5 kroner om året per fuldtidsansat.