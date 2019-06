Millionbesparelser i skrotgigant: Farvel til to direktører og udsigt til fyringer

Gennem fire år har en særlig skrotafgift tynget genbrugsvirksomheden Hj Hansen. I sit seneste regnskab har virksomheden bealt 20 millioner kroner for den særlige skrotafgift. Nu har virksomheden investeret 45 mio. kr. i et nyt sorteringsanlæg. Vi tager en snak med adm. dir. Torben Nørgaard Hansen om, hvordan de har minimeret mængden af farligt affald.Foto:Yilmaz Polat

To direktører har sagt farvel, og der er hentet ny bestyrelsesformand til den familieejede genvindingsvirksomhed H.J. Hansen, hvor ventede besparelser på 10-15 millioner også kan betyde fyringer i medarbejderstaben.

Et ønske om at slanke forretningens udgifter med mellem 10 til 15 millioner fik i sidste uge betydning på direktionsgangen i skrot- og genvindingsvirksomheden H.J. Hansen i Odense, hvor to direktører er skiftet ud. Samtidig kan ejer Jens Hempel-Hansen i familievirksomheden ikke afvise, at spareøvelsen også kommer til at koste stillinger i medarbejderstaben i genvindingsdivisionen. Efter lidt mere end tre et halvt år på posten som adm. direktør er Torben Nørgaard Hansen fortid i fynske genvindingsvirksomhed, hvor han bl.a. har stået i spidsen for indførelse af ny teknologi og investeringer i nyt materiel for op mod 100 millioner kroner de seneste to år. - Jeg har sagt mit job op, og i god ro og orden er vi blevet enige om en fratrædelsesaftale, skrev Torben Nørgaard Hansen forleden på sin profil på LinkedIn. Han ønsker ikke at uddybe sin opsigelse yderligere overfor Fyens Stiftstidende. Genvindingsvirksomheden arbejder i et konkurrencepræget skrotmarked, hvor den fynske virksomhed ydermere er ramt af en afgift på deponering af farligt affald, som årligt koster 17-18 millioner kroner i koncernen.

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S har i 130 år arbejdet med udvinding - de seneste år hårdt ramt af et hårdt marked og en deponeringsafgift, der årligt koster koncernen 17-18 millioner kroner. Arkivfoto:Yilmaz Polat

Farvel til to direktører Torsdag var den adm. direktørs sidste arbejdsdag efter tre år og otte måneder i den familieejede virksomhed, som i 130 år har arbejdet med genvinding af metaller fra skrot. Men han var ikke den eneste, der havde sidste arbejdsdag i virksomheden op til weekenden. Det samme havde økonomidirektør Stig Lumby. Som led i en større ledelsesrokade er der skiftet ud på direktionsgangen og i bestyrelseslokalet, og der hænger samtidig et ønske om samlede besparelser i koncernen på 10-15 millioner kroner, oplyser ejer af familievirksomheden, Jens Hempel-Hansen. - Vi vil gerne spare et sted mellem 10 og 15 millioner kroner. Det betyder selvfølgelig, at vi har sat os ned og set på, hvor vi kan spare. Det kan vi bl.a. på direktionen, hvor vi rykker lidt rundt, og så kan jeg ikke afvise, at besparelserne kommer til at betyde afskedigelser på medarbejderstaben i genvinding, siger Jens Hempel-Hansen.

Mogens Bach Christensen er ny adm. direktør i H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S. Han har været 24 år i Odense-koncernen. Foto: HJ Hansen

Udramatisk exit Ifølge Jens Hempel-Hansen er rokaderne på direktionsgangen i skrotforretningen sket uden sværdslag og hårde ord, som det også fremgik af den besked, den nu tidligere adm. direktør Torben Hansen selv lagde ud på sin Linkedin-profil forleden. - Det er ret udramatisk. Torben har været hos os i snart fire år, hvor han har stået for at gennemføre en række moderniseringer og fået styr på vores processer. Det har han gjort godt, og nu skal vi have dem til at virke, siger han. Hempel-Hansen understreger, at han har været særdeles tilfreds med det arbejde, som Torben Hansen har stået i spidsen for. - Men hvorfor er han så ikke den rigtige til at få de moderniseringer til at virke? - Torben har gennemført de ting, han skulle, og nu vil vi gerne spille det kort, vi har i Mogens Bach Christensen, som kender virksomheden indefra, og så kender han branchen, som er det, vi har brug for nu, siger Jens Hempel-Hansen.

To afløsere fra egne rækker Mogens Bach Christensen er den nye adm. direktør. Han kommer fra firmaets egne rækker, hvor han igennem 24 år har arbejdet sig op til den øverste position, hvilket glæder ejeren. - Det forventer vi os meget af. Han er i den grad branchemand, og de hænger ikke ligefrem på træerne. Han har gjort det meget godt i firmaet, så det var vigtigt for os, at han fik den chance, siger Jens Hempel-Hansen. Den nu tidligere økonomidirektør Stig Lumby bliver erstattet på posten af en anden intern kandidat, der dog ikke har så mange års erfaring som den nye adm. direktør. Den nye mand på posten bliver den tidligere økonomichef Steffen Simpson Jonasen, som har været i virksomheden i fire år, men nu altså rykker op som økonomidirektør, hvor han sammen med Mogens Bach Christensen skal implementere de moderniseringer og investeringer, som er gjort de senere år. - De to skal få de effektiviseringer til at virke fuldt ud, så vi kan se det på bundlinjen, siger Jens Hempel-Hansen. Stig Lumby har heller ikke kommentarer til sin fratrædelse, men henviser ligesom Torben Nørgaard Hansen til bestyrelsen.

Ny bestyrelsesformand Udover de to nye direktører i H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S er der også i netop bestyrelsen sket omrokeringer og udskiftninger. Både i genvinding og holdingselskabet er det fremover den samme personkreds i begge bestyrelser. Til at stå i spidsen for bestyrelsesarbejdet har Jens Hempel-Hansen via et rekrutteringsbureau fundet sin nye formand i skikkelse af Christian Pagaard Junker. - Han har 35 års erfaring fra korn- og foderstofbranchen, som på mange måder minder om det, vi laver hos os. Der er meget eksport, der arbejdes med havneanlæg og det er et meget volatilt marked, der også er præget af udfordringer, så det har jeg store forventninger til, siger ejeren.