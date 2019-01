Miljøminister: Det er noget svineri at brænde plastik

Hvad er formålet med at lave et videncenter for plastik?

- Det er simpelthen for at kvalitetssikre vores beslutninger som politikere. Én ting er, at vi mener noget, men vi skal også vide noget. Der kommer til at være repræsentanter fra hele værdikæden i plastikproduktion og -genanvendelse, og arbejdet bliver forankret i Miljøstyrelsen, som har kernekompetence på området. For eksempel er plastik fantastisk til at forhindre madspild, fordi det beskytter madvarerne, men vi skal bare sørge for, at vi bruger plastik ordentligt. Det er vigtigt, at vi som forbrugere ikke bliver lullet ind i kun at tage et ensrettet hensyn, men får tænkt tingene igennem.

Hvad er problemet egentlig i at lave ensartet affaldssortering i alle kommunerne?

Det er der sådan set ikke noget problem i. Men vi vil gerne rådgives om, hvordan vi laver sådan en affaldssortering klogest, og så implementerer vi den efterfølgende. Jeg flyttede sidste år, og i den ene kommune sorterede vi plast, glas, metal, haveaffald, restaffald og papir, og i den nye kommune har jeg to store affaldssække. Det betyder, at jeg nu har investeret i en trailer, så jeg selv kan køre på affaldsstationen. Man er meget opmærksom på, hvordan man sorterer, når man er miljøminister.

Hvad har du lært i dag på Plus Pack?

- Jeg lærer noget om nogle af de dilemmaer, der er. Noget emballage, som ser lækkert og indbydende ud, bruger måske mere plastik. Jeg får et billede af, at deres hverdag her ikke er sort-hvid, og det hjælper os som politikere til at træffe beslutninger. Nu har Plus Pack også været med til at levere input til os politisk, og det sætter vi jo pris på. Så det handler om lige at komme ud og se, hvad deres udfordringer er, og hvad der er behov for fra politisk side.

Hvorfor er det vigtigt?

- Fordi plastik er en begrænset ressource, og det er kort sagt noget svineri, at vi brænder så meget af den af - og endnu værre, at vi smider den rundt omkring. Det skal folk lade være med. Plastik har en høj brændværdi, og vi har indrettet os lidt uhensigtsmæssigt med at brænde den af. Det var en god idé i mange år, men det er det bare ikke mere. Det er en begrænset ressource, som vi skal behandle med respekt.