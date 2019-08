Et årti er gået siden Michael og Lotte Hansen fra Tåsinge var med til at opfinde et nyt instrument ud af aluminiumstoppe til hegnspæle. I dag er aluphonen et anerkendt slagtøjsinstrument i hele verden, der har været spillet til åbningen af OL og er nu med verdensstjernen Björk på turné. For parret, der efter eget udsagn ikke aner en bjælde om musik, har det været et dyrt eventyr, de ikke ville være foruden.