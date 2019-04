Merrild: Ny viden og fællesskab skal sikre et klimaneutralt landbrug

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt senest i 2050.

Sådan lyder visionen, som vi i Landbrug & Fødevarer for nylig gik ud med.

Det er ambitiøst, og det bliver ikke nemt. Men i dansk landbrug har vi tradition for at gå foran. For dem, der går foran, er også med til at vise vejen for andre.

Det er en af grundene til, at danske fødevarer efterspørges over hele verden, og at vi er kendt for god dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, kvalitet og klimaeffektivitet.

Vi har i årevis arbejdet med at reducere vores udledninger, og vi er allerede nået langt. Danske landmænd har siden 1990 reduceret udledningen af drivhusgasser med 16 procent. Samtidig viser internationale studier, at Danmark er blandt de mest klimaeffektive lande i Europa målt per produceret enhed.

Men vi skal videre, for vi står med en global udfordring.

Det betyder ikke, at danske landmænd skal producere færre fødevarer eller tjene færre penge. Tværtimod.

I 2050 vil der være næsten 10 milliarder mennesker på jorden, som alle skal have mad og drikke. Det betyder, at efterspørgslen på både vegetabilske og animalske fødevarer vil stige kraftigt.

Her vil vi gerne tage vores del af ansvaret og vise resten af verden, at der er en økonomisk bæredygtig vej frem for et klimaneutralt fødevareerhverv. På den måde sikrer vi nye danske vækstmuligheder og bidrager samtidig til at løse globale udfordringer.

Vi skal altså producere mere mad med en mindre klimabelastning. Og her er vi heldigvis allerede godt på vej.

De seneste 30 år er udbyttet fra en dansk hvedemark steget med 22 procent. I samme periode er den gennemsnitlige mælkeydelse per ko er steget med næsten 100 procent.

Det er udelukkende et resultat af, at vi i dansk landbrug har arbejdet målrettet på at sikre et højere udbytte og dermed producere mere med mindre.

Vores videnscenter, Seges, har regnet lidt på det, og med de løsninger og teknologier, vi har nu, kan vi nå halvdelen af vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Resten af vejen er ikke lagt endnu, og den har vi brug for hjælp til at forme.

Det kræver flere midler til forskning, for vi mangler at opfinde de løsninger og teknologier, der skal bringe os resten af vejen.

I landbruget har vi selv afsat mere end 40 millioner kroner til klimarelateret forskning i år.

Seges undersøger blandt andet, om man ved hjælp af en "emhætte" kan opsamle metanen fra køernes bøvser der, hvor de ligger og hviler. Forskere arbejder også på at finde en metode, hvor man kan vaccinere koen mod udledning af metan.

Mulighederne er mange, men vi kan ikke gøre det alene.

Det kræver, at hele samfundet bidrager. Universiteterne med deres viden og forskning. Staten med dens ressourcer. Landmænd med omstillingsevne og praktisk know-how. Virksomheder med ambitioner og udvikling. Og de danske forbrugere med deres vilje, viden og indkøbsvaner.