Mere robot-succes: Gibotech vinder endnu en pris

Prisvindere siden 2002

Erhvervsklub Fyn



Erhvervsklub Fyn tæller omkring 250 virksomheder, og så godt som alle brancher og sektorer er repræsenteret. Erhvervsklubben uddeler årligt en pris til en fynsk virksomhed. Forleden blev prisen uddelt på Hotel Scandic, hvor automationsvirksomheden Gibotech fra Odense modtog prisen.



Tidligere vindere:



2018 Praksis Arkitekter



2017 AXA Power



2016 Danoffice IT



2015 Fynske Medier



2014 Jensen's Food Group A/S



2013 Carl Hansen & Søn A/S



2012 Dinex A/S



2011 Center for Robotteknologi



2010 Odense Sport & Event A/S



2009 Alumeco A/S



2008 Daloon A/S



2007 Svendborg Brakes A/S



2006 Bilpriser A/S og Autocom A/S



2005 Air Alpha A/S



2004 Trio Line A/S



2003 Odense Zoo



2002 Gartnerisamarbejdet Living Colours