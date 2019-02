Kun en tåbe frygter ikke ondsindede it-troldmænd. Cyberkriminalitet er den største trussel mod virksomheder i Danmark, og angrebene bliver kun mere avancerede og ødelæggende.

DANMARK: Meget høj. Sådan kategoriserer Center for Cybersikkerhed truslen fra cyberkriminalitet i en rapport fra maj 2018. Utallige rapporter og alvorlige angreb som det mod de britiske hospitaler i 2017, hvor 19.000 behandlinger blev aflyst, peger da også på, at cyberkriminalitet udgør en stor, muligvis den største, trussel mod danske virksomheder og staten. I PricewaterhouseCoopers Cybercrime Survey 2018 fremgår det, at færre virksomheder bliver angrebet end tidligere, men angrebene til gengæld er mere avancerede og ødelæggende. Samtidig er de kriminelle på nettet i højere grad begyndt at målrette deres angreb, fortæller Mads Nørgaard Madsen, partner i PwC og ekspert i it-sikkerhed. - Vi kan glæde os over, at der er færre virksomheder, der er blevet ramt af et cyberangreb i det forgangne år, men vi må samtidig konstatere, at det bliver væsentligt dyrere for virksomhederne, når de bliver ramt. En del af forklaringen ligger i, at angrebene er blevet mere målrettede de enkelte virksomheder, siger han.

Enkle råd afværger angreb For at imødekomme truslen fra cyberkriminelle lancerede regeringen i begyndelsen af maj sidste år sin strategi for cyber- og informationssikkerhed. Et af elementerne i strategien var etableringen af Erhvervspartnerskabet for it-sikkerhed. Det er et initiativ, som især er målrettet små og mellemstore virksomheder, og som med viden, konkrete værktøjer og vejledning skal hjælpe virksomheder med at sikre sig mod et cyberangreb. Det er der blandt andet kommet informationsportalen SikkerDigital.dk ud af, fortæller Janus Sandsgaard, som er fagchef for IT og Digitalisering i Danske Erhverv og sidder i erhvervspartnerskabet. - Nogle af rådene på SikkerDigital.dk er meget lavpraktiske, og de er ikke spor originale, men de er vigtige, for vi ved, at i hvert fald halvdelen af angrebene mod små og mellemstore virksomheder kunne være blevet afværget, hvis man havde fulgt nogle enkle råd, lyder det fra Janus Sansgaard. Ifølge Center for Cybersikkerhed er der en særlig betydelig trussel fra den type cyberkriminalitet, hvor cyberkriminelle anvender ransomware til at krypterer virksomheders data for efterfølgende at afkræve penge for at gøre dataene tilgængelig igen. Antallet af den type angreb er dog faldet markant ifølge PwC's undersøgelse fra 2018. Her svarer 24 procent ud af de 362 respondenter, at de oplevede ransomwareangreb eller afpresning i 2018. I 2017 oplevede 58 procent den type angreb. Alligevel er bekymringsniveauet for cybertrusler højt, og det er især i den private sektor, at tanken om hackere giver grå hår i hovedet.

Phishing er stadig udbredt Og der er god grund til bekymre sig, fortæller Jacob Herbst, teknisk chef ved Dubex, der arbejder med at sikre virksomheder mod cyberangreb. - Som trusselsbilledet er i dag, bliver alle virksomheder angrebet på et eller andet tidspunkt, siger han. Ifølge Jacob Herbst er phishing-mails, hvor hackere prøver tilegne sig fortrolige informationer eller trænge ind i virksomheden, stadig en meget udbredt angrebsform, men man begynder også at se flere supply chain angreb. Det er angreb, hvor hackere finder en virksomhed med en eller anden relation til den virksomhed, de ønsker at ramme, og så sniger de den ondsindede software ind via den anden virksomhed. En anden type angreb er CEO-svindel kombineret med overvågning fra hackernes side. - De begynder med at hacke sig ind, og så holder de øje med kommunikationen internt i virksomhedens økonomiafdeling. Når der så skal laves en tilpas stor pengeoverførsel, skriver de under dække af at være en person i firmaet, eksempelvis direktøren, en mail til den person, som skal lave overførslen, og gør opmærksom på, at pengene skal sættes ind på et nyt kontonummer. Og mailer personen tilbage for at sikre sig, at det nu også er en mail fra direktøren, så bryder de ind og skriver, at ja, ja - den er god nok, siger Jacob Herbst. Endelig har hackerne også udviklet en ny og mere skjult måde at tappe virksomheder for penge. - De hacker en computer, og så lægger de software ind, som får computeren til at lave bitcoins i det skjulte. Det kræver en masse computerkraft og strøm at lave bitcoins, så det er egentlig strømmen, de stjæler, mens de i det skjulte laver virtuelle penge til sig selv, siger Jacob Herbst.

Særligt sårbare i Danmark I Dansk Industri er man glad for, at der er kommet et større fokus på it-sikkerhed, fortæller Morten Rosted Vang, chefkonsulent i DI Digital. - Det har i længere tid været et af vores større indsatsområder, for digitaliseringen i Danmark er gået meget hurtigt, og vi er er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det betyder også, at når vi taler cybertrusler, så er vi særligt sårbare i Danmark. Det er simpelthen en af de helt store trusler, og vi bliver nødt til at forholde os til den, lyder det fra Morten Rosted Vang. Han peger blandt andet på den seneste rapport fra World Economic Forum, hvori det fremgår, at cyberangreb rangerer som den største trussel mod virksomheder i Europa, Nordamerika og Østasien - uanset handelspolitisk uro.