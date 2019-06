Mere mad skal hive folk til fynsk dyrskue

ODENSE: Forbrugerne stiller sig ikke længere tilfredse med klappedyr og store maskiner, når de skal på dyrskue.

Der skal simpelthen mere til, hvis gæsterne skal trækkes ud på Dyrskuepladsen i Odense. Det har man konstateret efter flere år med svigtende besøgstal.

Ligesom i Horsens mener man, at det er fødevarer, der skal trække de kvalitetsbevidste forbrugere til Det Fynske Dyrskue.

- I år åbner dyrskuet med et kæmpe fødevaremarked. Der går vi all-in. Vores publikum har tidligere ment, at der var for lidt at smage på vores madmarked, så i år bliver det hjertet af dyrskuet. Der vil være alt fra foodtrucks og madpandekager til græsk køkken og Hansen Is. Vi forsøger at komme op i tiden med vores fødevaremarked, og vi ønsker at blive rigtig store på fødevarer, siger chef for Det Fynske Dyrskue Alex Nielsen.

Han tiltrådte på chefposten i efteråret, så selv om årets dyrskue allerede vil have væsentlige ændringer, regner Alex Nielsen først med, at man næste år vil være klar med den nye profil.

- Jeg er først begyndt 1. november, så det har været det muliges kunst at få dyrskuet sat sammen i år. Til næste år vil vi have lidt mere tid til at gå i dybden med de ting, der kan gøres fremadrettet, siger Alex Nielsen, der tidligere har arbejdet i koncert- og eventbranchen og ikke har noget forudgående kendskab til landbruget.

Det kan være en fordel, mener han.