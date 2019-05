Mere fynsk robotsucces: Blue Ocean tjente penge på robotter til sundhed

Blue Ocean Robotics har især succes med sine robotter, der bruges inden for sundhedsvæsenet. Samtidig med, at der tjenes penge, udvikles der hele tiden nye robotter.

Der er både overskud på driften og penge til at udvikle nye produkter. Sådan kan 2018 gøres op for en af Odenses mange robot-virksomheder, Blue Ocean Robotics, der kom ud af 2018 med et resultat på 2 millioner kroner i holdingselskabet og 5 millioner kroner i driftsselskabet.

- Det er et virkelig flot resultat for vorfes holding- og driftsselskab i en fase, hvor de fleste robotter i vores portefølje stadig er under udvikling, samtidig med at vi investerer kraftigt i udbygningen af den globale afsætning via vores netværk af forhandlere, siger Claus Risager, adm. direktør i Blue Ocean Robotics, der har adresse på Niels Bohrs Allé i Odense SØ.

Virksomheden udvikler professionelle servicerobotter fra problem, idé, design over udvikling, kommercialisering, markeds scale-up og frem til eventuelt salg. Hver robot inden for et bestemt område flyttes over i eget datterselskab, som så stor for at drive salget globalt. Datterselskabet fungerer så som et ventureselskab, da målet er en exit og frasalg af robotforretningen på det rigtige tidspunkt.

Den model kalder Blue Ocean Robotics selv for verdenss første "robot venture factory."

Salget forventes at stige med 500 procent over de næste år, oplyser Claus Risager.

- Væksten inden for servicerobotter er på 26 procent om året og resulterer dermed i en fordobling af markedet på tre år, hvor der i dag sælges omkring 100.000 robotter om året. Behovet er altså kæmpestort og stiger, og vi forventer en kraftig vækst i vores omsætning over de næste par år, men da vi samtsidig investerer kraftigt i at udbygge forhandlernettet, er det ikke sikkert, vi kan gentage det flotte overskud før om et par år, fortsætter Claus Risager.