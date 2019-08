Mere effektivt: Nyt domicil kommer til at spare tid

Henrik Nielsen er direktør for AV Center Odense A/S, og selv om det ikke var planen, at virksomheden skulle bygge eget domicil, glæder han sig over de fordele, der er ved at flytte til nye og moderne lokaler i Tietgenbyen. Foto: Heidi Juel Skovrider

AV Center Odense A/S er flyttet i nybyggede lokaler i Tietgenbyen. Det kommer til at spare en masse tid, fordi lagret nu er samlet ét sted og har moderne faciliteter, og fordi der kommer mere synergi i administrationen.

ODENSE: - Det var af nød, vi har bygget selv, men det bliver en kæmpe fordel at være her. Sådan siger direktør Henrik Nielsen om det nye domicil, som AV Center Odense A/S har indtaget i Tietgenbyen tidligere på sommeren. Forhistorien er, at AV Center har boet til leje på Svendborgvej i Odense, men de blev opsagt, fordi en del af bygningerne skulle rives ned for at give plads til boliger. Henrik Nielsen var ude og søge med lys og lygte efter andre lokaler til leje, men der var ikke noget at finde. Løsningen blev derfor at bygge selv. - Vi regnede på det og endte med at sige, at så bygger vi selv, og lige nu har vi fordel af den lave rente, fortæller han. - For os har det været vigtigt, at det er Odense, og at det er tæt ved motorvejen. Bare forskellen på at bo her og længere ind mod byen kan betyde en mand mere i transporttid. 70 procent af vores kundebesøg og leverancer sker via motorvej, så det er vigtigt at have den tæt på. Men økonomien i selve byggeriet og beliggenheden er én ting. De moderne faciliteter og de fordele, som det bringer med sig, er noget helt andet. For det kan vise sig at blive en endnu større økonomisk fordel.

Tidligere var lagret delt, så der var tre forskellige porte, og der var ikke læsseramper og ikke så meget højde. Særlig vores udlejningsafdeling har meget transport frem og tilbage, så kommer vi til at vinde en masse på logistikken. Det er den helt store fordel. Direktør Henrik Nielsen, AV Center Odense A/S

AV Center Odense A/S AV Center Odense A/S tilbyder salg, service, og undervisning af professionelt audiovisuelt (AV) udstyr.På adressen i Tietgenbyen har AV Center Rental A/S også hjemme. Det er det i selskab, udlejningsdelen af av-udstyr ligger.



AV Center er leverandør til blandt andet hoteller, konferencesteder, skoler, museer og erhvervsbyggerier.



Virksomheden har fem afdelinger: Odense, Aarhus, København, Kolding og Aalborg.



Direktør Henrik Nielsen vurderer, at det samlede nettoresultat for de to selskaber bliver på minimum fire millioner kroner i det regnskab, som endnu ikke er offentliggjort (pr. 30. juni 2019).

Det nye domicil i Tietgenbyen blev taget i brug i juli, og de første dage var der stadig mange håndværkere i huset, lagrene skulle flyttes fra den tidligere adresse på Svendborgvej, og møblerne stod klar til at blive pakket ud og sat på plads. Så trods sommerferie blandt mange af medarbejderne var der alligevel en summen af folk, der indrettede og gjorde klar til for alvor at tage de nye lokaliteter i brug. Foto: Heidi Juel Skovrider

Langt bedre forhold AV Center går nemlig fra at have tre lagre på to adresser til at have ét stort lager med moderne faciliteter. - Tidligere var lagret delt, så der var tre forskellige porte, og der var ikke læsseramper og ikke så meget højde. Særlig vores udlejningsafdeling har meget transport frem og tilbage, så kommer vi til at vinde en masse på logistikken. Det er den helt store fordel, slår Henrik Nielsen fast. - Vi får ikke mere plads målt på kvadratmeter, men det er helt andre forhold. Der er højere til loftet, det hele er samlet under ét, og det bliver langt mere effektivt. Også blandt det administrative personale bliver de nye omgivelser en fordel. - Vi har haft vores salgs- og udlejningsafdeling siddende temmelig spredt, fordi vi har været nødt til at knopskyde, siden vi startede. Så har man været nødt til at sidde der, hvor der nu har været plads, forklarer Henrik Nielsen. - Vi var nået til, at folk sad i vidt forskellige ender af huset, men nu får vi alle medarbejderne samlet, og så bliver det nemt at stikke hovedet ind hos hinanden og spørge, hvordan vi løser det forskellige. - Og så har vi da en idé om, at det vil give medarbejderne et generelt løft at komme ud i noget nyt og moderne.

Henrik Nielsen, AV Center.

Udnytte ressourcer bedre Det nye domicil er bygget, så det passer til det antal medarbejdere og de opgaver, som AV Center har i dag. Henrik Nielsen regner nemlig ikke med, at virksomheden kommer til at vokse yderligere. I hvert fald ikke i samme takt, som den har gjort. - Vi har ligget på 15 til 20 procent vækst hvert år, men det kommer vi ikke til mere. Jeg tror, at vores markedsandel er der, hvor vi ikke kan tage så meget mere, forklarer han. Men så kan AV Center arbejde med andre parametre for at øge bundlinjen. - Vi kigger meget på effektiviteten. Vi er blevet en forholdsvis stor butik med mange mennesker, og så begynder man at kigge på, hvordan vi bedst muligt udnytter tiden og ressourcerne, siger Henrik Nielsen og uddyber: - Fra fem til 10 mand kan du ikke gøre så meget anderledes, men når der er 20 montører, giver det noget at begynde at skrue lidt på nogle knapper og se på, hvordan vi kan udnytte hver mand lidt bedre. Ved flytningen til den nye lokalitet i Tietgenbyen kommer der i hvert fald til at blive sparet tid på at flytte ting mellem lagrene. - På vores gamle adresse brugte vi meget tid på at flytte varer fra et lager til et andet. Selv om det bare var hen over vejen, så gik der et kvarter hver gang. Nu kan den tid bruges på noget mere værdiskabende, siger Henrik Nielsen. - Så vores fokus bliver at optimere driften. Vi vil selvfølgelig gerne vækste, men realistisk set bliver det ikke med samme vækstrate som tidligere. Det er et spørgsmål om at udnytte ressourcerne bedre.