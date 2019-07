Mens Lindø vokser, har Niels ansvar for 400 millioner kroner havn: Det koster en sjat nattesøvn engang imellem

Michael Nygaard (tv) og Niels Kiersgaard er begge fastansat som havneingeniører på havneudvidelsen på Lindø port of Odense - med Niels Kiersgaard som manden med det overordnede ansvar. Deres job går blandt andet ud på at tjekke, om kvaliteten af anlægsarbejdet er i orden, og det er tjek, der foregår på flere måder - blandt andet ved at gå daglige inspektionsture som her, hvor de er ved at tjekke konstruktionen i den nye kajmur. Foto: Sugi Thiru