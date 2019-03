Mennesker skal være centrale i den digitale revolution

En kendt talemåde er: Når vinde blæser, bygger nogle vindmøller og andre læhegne.

En anden betydning af talemåden er, at når forandringer kommer, ser nogle muligheder for udvikling, andre håber i bedste fald på, at det går over og er dermed i gang med at afvikle.

Den digitale udvikling er kommet for at blive, og vi kan ikke forestille os, hvor hurtigt udviklingen vil gå, og hvad det vil få af muligheder og konsekvenser for vores samfund.

Hvor vi tidligere har talt om den industrielle revolution, som har udviklet sig mere eller mindre analogt med spring på små 100 år, så ser vi i dag en digital revolution. Den amerikanske forsker, opfinder og forfatter Ray Kurzweil antager, at vores fremskridt vil fordobles hver 10. år. Det vil sige, at vi i løbet af de næste 90 år vil se forandringer, som svarer til de seneste 10.000 års udvikling - og ti år senere 20.000 år.

Inden vi bliver helt svimle og vælger at læne os tilbage og afvikle, så vil jeg her komme med en opfordring til, at vi læner os frem, står lidt på tæer, tænker os om, søger stærke alliancer og bruger vores helt særlige egenskaber ved at være mennesker.

Lad os i stedet bygge vindmøller. Vi kan som mennesker ikke kun foretage valg, vi kan også skelne i vores valg og for eksempel kombinere vores valg med etik. Jeg har tidligere og vil fortsat agitere for, at vi tager afsæt i FN's verdensmål og tager disse som afsæt ind i fremtiden - også den digitale.

Igen i denne uge blev Fyn begunstiget af en meget stor donation til testcentret for havvindmøller hos LORC på det tidligere Lindø. Da Odense Staalskibsværft lukkede i 2012, var det et farvel til mange generationers arbejdsplads. Et samlingssted og en kultur, som hørte industrisamfundet til. Måske man i tide skulle have tænkt på vindmøller og ikke alene bygget større og større skibe.

I dag er det lykkedes at skabe mange nye arbejdspladser, både store og mindre virksomheder, som bor dør om dør. På sigt vil denne nye organisering af Lindø Port of Odense måske vise sig at kunne rumme virksomheder, som etableres i den digitale revolution.

Vi ser allerede netværksorganisering, fagrelaterede klynger som robotklyngen og den maritime klynge, vi allerede kender i dag. Flere vil komme til på resten af Fyn, for eksempel FilmFyn og fødevaremarkeder, og andre initiativer vil vise vejen for nye markeder.

Hvorfor tage til Silicon Valley, når du kan tage til Fyn? Jeg forestiller mig et styrket Fyn, der skaber en stærk fynsk værdikæde, hvor forskellige parter bidrager til et styrket Fyn med stærkere muligheder for den enkelte virksomhed samtidig med, at udsynet mod verden udenfor broerne, Danmark og Europa selvfølgelig er stærkt.

Detailbranchen står med denne digitale forandring foran kendte og meget store udfordringer. Hvor kan den kigge hen og hente inspiration? Mange ser allerede truslen fra amerikanske Amazon, som begyndte med at sælge bøger og nu sælger alt og det til det meste af verden. Er Amazon en trussel? Ja, og det er en påmindelse om, at den eksponentielle vækst i digitaliseringens tidsalder udfordrer os, men som forbrugere kan og skal vi være med til at præge udviklingen.

I den nærmeste fremtid vil vi kunne vælge vores eget indkøbsmønster. Vil vi gøre det let, enkelt og frem for alt individuelt? Så kan vi via vores computere og tablets eller endnu nyere Google Home og hele Internet of Things-bølgen bruge helt nye handlemønstre.

Du kan sige højt, at du mangler mælk, æg og brød, og det vil blive betalt og leveret - måske endda inden for blot få timer. Nemt og bekvemt og desværre også for en som mig, upersonligt og uden oplevelsen af at handle.

Muligheden for, at detailhandlen går på to ben, er til stede. Teknologien er kommet for at blive, den vil vi tage til os og bruge i hverdagen - i stigende grad. Men ved siden af teknologien ønsker vi os stadig oplevelser, nærvær, relationer og følelsen af at have betydning for andre og betyde noget for nogen.

Vi vil i fremtiden kunne gå i fysiske butikker, prøve tøj - og enten købe stangtøj eller få 3D-printet netop den vare, som er helt unik og personlig. Der vil i tekstilbranchen ikke være brug for at sende design til Kina og andre billigt producerende lande.

Lang tids venten på 4 x årlige kollektioner vil være afløst af dag til dag lokale produktioner. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan detailhandlen vil kunne udvikle sig fremover, også på nærværet og købmandskabet. Men et er sikkert, at som det er i dag, sådan vil det ikke fortsætte.

Tempo og muligheder vil udvikle sig i en hastighed, der er svær at fatte. Dette vil have stor betydning for os, der beskæftiger sig med uddannelse. Og særligt uddannelser, som er erhvervsrettede. Et erhvervsliv, som er svært at forudsige. Hvad skal vi uddanne til, når udviklingen på små 100 år ændrer sig med 10.000 år? Ingen kan vide det.

Men det, vi fortsat kan tilbyde, som ikke bliver umoderne eller går for langsomt, det er menneskelige relationer, det er nærvær, samtaler og forståelse for andre kulturer. Elementær forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, demokrati og etik, indsigt i det uforudsigelige. En parathed til en verden under voldsom forandring.

Det kan vi ikke gøre alene - derfor skal vi hylde og styrke de samarbejder, der er, og som vil opstå. Her har Fyn meget at tilbyde - det skal vi være sammen om.