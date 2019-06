Men hvor skal pengene komme fra?

Dagens klummeskribent efterlyser klare meldinger om, hvordan den nye regering vil skaffe penge til alle de gode intentioner i regeringens og støttepartiernes forståelsespapir. Og kommer selv med et par forslag. Desuden undrer han sig over, hvordan Odense Kommunes økonomi kan køre så skævt på så kort tid - og minder om, at det hele skal regnes med, når der skal spares.

De seneste uger har været domineret af politik og vel at mærke også politik, som har direkte og indirekte indflydelse på erhvervsliv og arbejdspladser. Senest med den nye regerings forståelsespapir, men før det også lokalt i Odense i forbindelse med forvaltningens opgave med at reducere omkostninger.

Med risiko for at blive beskyldt for at politisere, vil jeg give et par kommentarer til noget af det, der tegner til at blive politiske beslutninger:

Først regeringens og de tre støttepartiers forståelsespapir:

Under valgkampen tillod jeg mig på denne plads at udtrykke forbavselse over, hvor begrænset en rolle erhvervslivets forhold spillede i valgkampen. Det private erhvervsliv er Danmarks "pengemaskine", som er ansvarlig for at tjene alle de penge, som vi alle sammen gerne vil bruge til bedre velfærd, hvorfor det vel må være ganske væsentligt, at "maskinen" bliver ved med at fungere så optimalt som muligt.

Men ikke mange politikere syntes at have en kvalificeret mening om, hvad det egentlig indebærer, hvorfor kommentarer begrænser sig til "bla. bla ... sikre erhvervslivets rammevilkår. bla. bla." og mere af samme skuffe. Absolut intetsigende!

Forståelsespapiret, som er grundlaget for den nye regering, digter videre i samme spor. Formuleringer om "pengemaskinen" er få og spredte og gemt væk blandt i øvrigt mange gode intentioner om bedre forhold for de fleste.

Så jeg fastholder min konklusion fra tidligere: De danske politikere ved ganske enkelt ikke nok om, hvordan erhvervslivet fungerer, og hvordan pengene til velfærden bliver skabt. Risikoen er derfor oplagt, at der træffes beslutninger, som ender med at ødelægge mere, end de gavner, det vil for eksempel sige øgede skatter, afgifter og generationsskifte-afgift.

Og i virkeligheden behøver det ikke at være så svært. Forståelsespapiret indeholder en lang række muligheder, hvor det private erhvervsliv kan medvirke til - eller er afgørende for - at sikre opfyldelse af målsætningerne!

Der pippes lidt om erhvervslivet i forbindelse med klima og grøn omstilling, men dels kan det gøres meget stærkere og meget mere forpligtende, dels kan samme forpligtelse til involvering af erhvervslivet udvides til en lang række andre områder end bare grøn energi.

Hvorfor formulerer man ikke krav og ønsker om investeringer i forskning, udvikling og samarbejde med erhvervslivet indenfor andre af de områder, der omtales som meget vigtige? Som eksempel vis inden for plastik.

Jeg ved, at plastindustrien er meget opmærksom på de problemer, der skabes, og der arbejdes målrettet i branchen på mindre belastende løsninger. Hvis regeringen kobler sig på, kan der skabes en dansk styrkeposition, som ikke alene sikrer vores eget miljø, men samtidig skaber en branche i verdensklasse, som kan agere "pengemaskine" for bedre velfærd.

Eksempler på projekter: Nye materialer til erstatning for plast, mindre belastende plastløsninger, hvor intet alternativ kan findes, og opsamling og genbrug for blot at nævne nogle overordnede idéer. Der er masser at gå i gang med, og en fælles, styrket indsats vil betyde øget fremdrift.

Det samme kunne i endnu højere grad formuleres omkring velfærdsteknologi. Vi ved alle, hvor svært det vil blive at skaffe varme hænder nok til børn, unge, syge og gamle, hvorfor det bliver afgørende, at teknologiske hjælpemidler, herunder robotter, udvikles og tages i brug i et hastigt stigende tempo.

Lad os få en formulering i et "forståelsespapir version 2.0", der forpligter regeringen til at arbejde målrettet med alle relevante parter, så vi på den måde både sikrer, at vores egne børn, unge, syge og ældre kan få optimal hjælp. Og samtidig medvirker til at skabe en verdensførende industri, som kan sikre indtjening og arbejdspladser.

Vi kunne kalde de en "to-fluer-med-et-smæk erhvervspolitik": Vi løser vores egne problemer og ønsker og medvirker samtidig til at skabe udvikling og vækst i "pengemaskinen".

Og lad så så lige runde besparelserne i Odense Kommune. Jeg tror ikke, jeg behøver at genfortælle hele historien. Der er sagt og skrevet nok til at forstå meningen med budskabet.

Indledningsvis vil jeg tillade mig en stille undren over, at det tilsyneladende er kommet som en overraskelse for politikere og forvaltning, at der kommer flere unge og ældre, og at det koster penge.

For blot et par år siden blev der introduceret en velfærdsprocent (forhøjelse af skatten med et procentpoint), som skulle give mere velfærd af alle slags, og der var ingen meldinger om forestående besparelser i halv-milliard-kronersklassen.

Hvad er der sket siden, som tilsyneladende har taget alle med bukserne nede? Det er muligvis bare mig, der ikke kan forstå kommunal økonomi, men det virker ikke betryggende, at man i løbet et til to år kan se tingene flytte sig så voldsomt til den negative side.

Når det er sagt, er det måske nødvendigt med besparelser. Fint nok. Det går også ud over en del af de aktiviteter, som den såkaldte business taskforce foreslog for nogle år siden. Blandt andet får en lang række events inddraget eller reduceret deres tilskud fra kommunen. Det er naturligvis en prioritering, og det skal man have respekt for.

Men ...

Husk på, at events, der får frataget deres tilskud, og som måske derfor må indstille aktiviteterne, ikke bare kommer igen, når eller hvis der en anden gang findes penge i budgettet. Det tager ganske kort tid at lukke en event ned, som det måske har taget mange år at bygge op. Også events, som har medvirket til byens positive forvandling.

Det næste er, at man skal huske at indregne konsekvensen af beslutningen. Hvis man er enig i, at penge brugt på events har bidraget positivt til byens omsætning og markedsføring, så må logikken være, at penge sparet på events bremser den positive udvikling og reducerer omsætning og markedsføring.

Hvis man har indregnet denne negative effekt, så er kalkulationen bag beslutningen korrekt. Men har man det?