Medarbejdere i a-kasse håber nyt formandskab kan skabe ro

Efter måneders turbulens valgte formandskabet og to ledere i Akademikernes A-kasse mandag at træde tilbage.

Hos a-kassens medarbejderstab håber man, at det nu kan skabe ro i organisationen. Det fortæller tillidsrepræsentant Thomas Høyer-Nielsen.

- Jeg er meget lettet over, at vi nu får en afklaring af situationen i Akademikernes A-kasse, for der er brug for en ny ledelse, så vi igen kan få skabt ro og tillid til vores a-kasse.

- Det tror vi, at der kommer nu, siger tillidsrepræsentanten.

Mandag eftermiddag har bestyrelsen i Akademikernes A-kasse oplyst, at formandskabet vil trække sig på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der er tale om formand Allan Luplau og næstformænd Bolette Sillassen og Ole Helby.

Desuden har den konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, og sekretariatschef Line Verbik Byriel allerede mandag fratrådt deres stillinger.

Fratrædelserne kommer efter flere måneders turbulens i a-kassen i kølvandet på, at a-kassen i september besluttede at fyre den daværende administrerende direktør, Michael Valentin.

Ifølge Ekstra Bladet er Valentin blandt andet blevet politianmeldt for at have modtaget dyre vinrejser fra a-kassens faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel. Valentin har selv erkendt "sjusk", men afvist at have gjort noget kriminelt.

Historierne i pressen har påvirket a-kassens medarbejdere, fortæller Thomas Høyer-Nielsen.

- Det er frustrerende at læse i medierne, hvad der er foregået på ens egen arbejdsplads. Så man er jo rystet og ked af det over det, siger han.

Akademikernes A-kasse har haft en ekstern advokatundersøgelse af sagen.

Den konkluderer, at hverken bestyrelsen, formandskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for de forhold, som førte til fyringen af Michael Valentin.

Desuden har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksat en tilsynsundersøgelse om afskedigelsen af Michael Valentin. Den er endnu ikke kommet med sine konklusioner.