Matas øger julesalg men tjener ikke flere penge på det

Der har været gang i kasseapparaterne i Matas i månederne op til jul, men det er ikke lykkes selskabet at tjene flere penge på det gode julesalg.

Det viser Matas' regnskab for oktober, november og december sidste år. De tre måneder udgør tredje kvartal i Matas' regnskabsår, der er forskudt.

Gregers Wedell-Wedellsborg, der er direktør i Matas, hæfter sig ved de gode nyheder om det stigende salg.

- Vi glæder os over, at vores strategi om at forny Matas fortsat slår igennem. Salget steg samlet set i det vigtige julekvartal.

Han peger også på, at salget gennem Matas' hjemmeside er vokset med 50 procent.

Det gode salg giver sig udslag i en stigende omsætning, der voksede sammenlignet med de samme måneder i 2017.

Kigger man på salget i de butikker, som blev drevet af Matas i begge perioder, er der tale om en stigning på 0,5 procent.

Samlet set er omsætningen vokset med 1,7 procent - blandt andet fordi Matas fra november kan regne omsætningen fra opkøbte Firtal Group med.

De gode salgstal er ikke sunket ned på bundlinjen. Overskuddet for kvartalet er skrumpet sammenlignet med de samme måneder sidste år.

Gregers Wedell-Wedellsborg peger på investeringer i Matas' salg på internettet som årsagen.

- I kvartalet valgte vi at opruste yderligere inden for det digitale område vel vidende, at det ville betyde en lavere indtjening i forhold til samme periode året før, siger han.

- Vi er derfor samlet set tilfredse med resultatet på over 200 millioner, hvilket ligger på linje med vores forventninger.