Maskiner for to millioner skal hæve niveauet på erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole har med hjælp fra Videnscenter for Automation og Robotteknologi indkøbt seks nye produktionsmaskiner, CNC-maskiner i fagsprog, der skal bruges i elevernes undervisning.

- Vi har nogle unge mennesker, der skal lære morgendagens teknologi hos os og på vores uddannelser. Det er der ikke et facit på, hvordan man gør. Men med investeringen i nye maskiner og muligheden for at lære at kombinere deres teknologier, er vi godt på vej til at give eleverne de kompetencer, som brancherne er på udkig efter, fortæller Lars Mathiesen, videnscenterchef, ifølge en pressemeddelelse.

Videnscentret har investeret to millioner kroner i maskinerne og håbet er, at maskinerne forbedrer undervisningen inden for automatik, smede og industriteknik.

Virksomheden Kapema i Thisted vandt udbuddet om at levere de nye maskiner, der nærmere betegnet er en pladevalse, rørbukkemaskine, profiljernvalse, maskinsaks, fiberlaser og en svingbukkemaskine.