Mark går mod strømmen: Uddanner sig til grafisk tekniker

For bare få år siden vidste 23-årige Mark Snor ikke, at der var en uddannelse, der hed grafisk tekniker. I dag er han ved at uddanne sig til netop det og skal samtidig deltage i DM i Skills i starten af april.

DM i Skills er et årligt danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne, hvor eleverne skal præstere i forskellige konkurrencer inden for hver deres fag. Mark Snor er blevet udvalgt sammen med to andre blandt 300 elever på sin skole, men det har aldrig været et mål for ham at deltage i konkurrencen.

- Jeg blev meget glad og overrasket over udtagelsen, men jeg er også lidt nervøs for, hvordan det hele kommer til at forløbe.

Mark Snor og hans konkurrenter skal igennem 15 forskellige udfordringer. Det kan for eksempel være at blande en speciel farve eller trykke et postkort i den rette størrelse. De forskellige discipliner skal vise, hvem der har bedst styr på faget, hvorefter der til sidst bliver kåret en vinder.

- Jeg håber selvfølgelig på en førsteplads, men mit mål er bare at gøre det så godt, at jeg selv er tilfreds med min præstation bagefter, lyder det fra den 23-årige elev.