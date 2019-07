Mangel på arbejdskraft: Stor efterspørgsel på lærlinge i industri og byggebranchen

Den tendens kan man genkende på Syddansk Erhvervsskole, hvor man oplever, at der især er stor efterspørgsel efter lærlinge i industrien og indenfor de lidt mindre byggeuddannelser som for eksempel murer, hvor der snarere mangler elever end lærepladser.

Brolæggere, murere og bygningssnedkere. Det er nogle af de faggrupper, der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er mangel på i det fynske område lige nu. Og manglen på arbejdskraft er endnu mere omfattende inden for elektriker-, mekaniker- og tømrerfaget, konstaterer styrelsen.

Højt niveau i erhvervsuddannelser

Derfor glæder det øgede elevoptag på de fynske erhvervsskoler også formanden for DI Fyn.

- Jeg håber, det er fordi, de har fået øjnene op for, at det er godt at have en erhvervsfaglig uddannelse. Du er stort set sikker på job bagefter, der er gode fremtidsudsigter, og hvis du først har en håndværksuddannelse, så er det lettere at skifte spor eller videreuddanne sig. Fordelene ved en erhvervsuddannelse er helt vildt underspillet, mener Poul Strandmark.

- Der er gået snobberi i, at man skal have en fin titel, men det er faktisk ikke så let at tage en erhvervsuddannelse. Det er ikke sådan, at en erhvervsuddannelse bare er noget, man kan tage, hvis man ikke kan finde ud af andet. Det er en dårlig talemåde, og det skal vi have slået ihjel på den ene eller den anden måde, lyder det fra DI-formanden, der tilføjer:

- På smedeuddannelsen tager grunduddannelsen tre år, og så kan du specialisere dig bagefter, det tager to år. Det svarer lidt til, hvis du tager en bachelor og en kandidat på universitetet. Det er på det niveau, vi taler. Vores erhvervsuddannelser i Danmark er på et meget højt niveau.