Mail er en darling, selv om vi hader mails

Michael Barber var fløjet ind fra USA som key note speaker på Email Summit 2019. Han kunne give mange eksempler på, hvordan man ikke skal gøre, når man beskæftiger sig med email marketing. Heldigvis kunne han også trøste tilhørerne med, at mails stadig er den foretrukne kanal til markedsføring, og han kom også med råd til at skrive de gode mails. Foto: Skovdal Nordic

Amerikaneren Michael Barber var hovedtaler på Email Summit 2019 i Odense. Han kunne blandt andet fortælle, at trods mange dårlige kampagner og masser af spam er mails fortsat er den foretrukne måde at modtage markedsføring på.

DANMARK: Kig din indbakke igennem og du vil formentlig finde mange eksempler på mails, du gerne var foruden. Mails, der er dårligt skrevet, for lange, ulæselige eller ikke er interessante for dig. Alligevel er mail den foretrukne kanal til markedsføring. Det fortæller Michael Barber, senior vice president og CCO hos det amerikanske b2b-marketingbureau Godfrey, der stod som hovedtaler på Email Summit 2019 i Odense Koncerthus. Michael Barber refererer til en undersøgelse, som Adobe udgav i 2018. Den viser, at 50 procent af de adspurgte foretrækker at blive kontaktet på mail frem for reklamer i postkassen, telefonopkald eller på sociale medier. Og faktisk er den tid, vi bruger på at læse mails, stigende, selv om der er kommet flere sociale medier. - På trods af, at der bliver sendt så utrolig mange dårlige mails, og der er så meget spam, så er der et stort men, for der er flere store ting, der har betydning for email marketing, forklarer Michael Barber. For det første er der i dag cirka 3,2 milliarder mailkonti på verdensplan, og det antal er stigende. Antallet er anslået til at ramme 5,5 milliarder i 2020. En anden tendens er, at den tid, vi bruger på at læse mails, er stigende. - Mange tror, at vi bruger mindre tid på at tjekke mails, fordi der er kommet flere sociale medier, og vi har mere travlt, vi er hele tiden på farten og læser mest mails på mobile enheder, men alligevel er tidsforbruget på mails stigende, fortæller Michael Barber. - Vi bruger i gennemsnit 2,5 timer om dagen på at tjekke mails. Hver eneste dag. Og det er en stigning på 17 procent i forhold til foregående år.

Email Summit 2019 Email Summit 2019 er en konference for professionelle marketing- og kommunikationsfolk, der arbejder med email marketing, og som har brug for hente ny viden og inspiration.Den blev holdt 5. februar i Odense Koncerthus.



Der var cirka 330 deltagere på konferencen.



Artiklerne her er baseret på tre ud af 15 oplæg fra dagen. De andre oplæg havde blandt andet jura, opsamling af viden og gamification som tema.



Will & Co. i Odense har stået for konferencen.

Flere hundrede mennesker var samlet for at blive klogere på email marketing til Email Summit 2019 i Odense Koncerthus. Foto: Michael Bager

Giver godt afkast En opgørelse fra Litmus.com viser desuden, at andelen af engagerede læsere er stigende. En engageret læser bruger otte sekunder eller mere på at læse en mail, og den andel er steget fra 52 til 60 procent fra 2011 til 2016. Adobes undersøgelse fra 2018 har også stor betydning for email marketing. - Bort set fra Kina, så svarer forbrugere i hele verden, at de foretrækker markedsføring på mail. Det viser, at folk stadig elsker denne kanal, siger Michael Barber, som også kan fremvise tal for udbyttet af at anvende email marketing. - Der er en høj ROI (return of investment eller afkast på investeringen, red.) på mails. De seneste tal, som er tre måneder gamle, viser, at der er en ROI på 38 procent. Andre undersøgelser viser også, at mails har en højere ROI end for eksempel sociale medier. Michael Barber opsummerer pointerne med et citat fra Adobe. - Mail er stadig den mest effektive en-til-en-kommunikation for markedsføring, selv om der kommer mere og mere støj i vores indbakker, og selv om der er en stigning i sociale medier, apps og sms'er. Styrken ligger i at bruge sine data rigtigt til at skabe den rigtige mail og vide, hvornår den skal sendes, citerer Michael Barber. Og med det in mente er der en del faldgruber, man skal undgå, når man anvender email marketing.

Mette Will har virksomheden Will & Co., som står bag konferencen om email marketing. Foto: Skovdal Nordic

Be bloody brilliant Michael Barber har samlet massevis af eksempler på, hvordan man ikke skal gøre det. For eksempel at linke til en hjemmeside, som bare står og loader og loader i det uendelige. Eller sende mails, hvor skriftstørrelsen er så lille, at det er umuligt at læse. Eller hvor indholdet er lavet personligt til modtageren, men rammer fuldstændig ved siden af. Heldigvis kan Michael Barber også komme med de gode eksempler og fortælle om ny teknologi inden for mails. - Jeg vil tage udgangspunkt i gmail, for de er klart i spidsen her, og gennem de seneste seks måneder til et år har de lavet massive ændringer set fra brugernes perspektiv og er blevet mere fokuserede på, hvad brugerne har brug for, fortæller Michael Barber. - For eksempel kan gmail holde øje med, hvilke nyhedsbreve du læser og ikke læser, og spørger om du stadig vil modtage dem, og har en funktion, som gør det nemmere at afmelde nyhedsbreve. Der er også teknologi på vej, som gør det muligt at agere på en hjemmeside og at handle på en hjemmeside uden at forlade sin mailboks. Men i forhold til email marketing er det de små ting, der tæller, siger Michael Barber. - Sørg for at dine godkendelser på plads, tænk på de enheder folk læser mails på - der er flere og flere, som læser mails på smartwatches, og tænk over at designet i mailen skal egne sig til mobile enheder, forklarer han og afslutter sit oplæg med en opfordring, som han selv har fået fra sin mor. - Be bloody brilliant.

Email Summit 2019 er for professionelle marketing- og kommunikationsfolk, og 330 af dem havde valgt at tage en dag ud af kalenderen for at søge ny viden og inspiration. Foto: Michael Bager

