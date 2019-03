Magtspillet fortsætter i fynsk banksag: Tilsyn udelukker aktionærer fra at stemme

Storaktionær Heine Delbing skal ligesom Jesper Bak ikke have lov til at stemme på kommende generalforsamling. Det lægger Finanstilsynet op til i udkast til afgørelse, skriver Berlingske. Opsigtsvækkende skridt, vurderer to eksperter.

Spillet om, hvem der fremover skal have magten i den fynske lokalbank, Totalbanken, der har hovedsæde i Aarup, tager en ny vending. Berlingske kan i dag afsløre, at Finanstilsynet i et udkast til en afgørelse vil fratage storaktionærerne Heine Delbing og Jesper Bak deres stemmeret på den kommende generalforsamling den 3. april.

De to råder tilsammen over cirka 37 procent af aktierne sammen med andre aktionærer, Heine Delbing alene 15-20 pct. Heine Delbing har tidligere over for fyens.dk sagt, at han ønsker en ny ledelse i banken, og han har derfor stillet forslag om en ny personkreds i bestyrelse og repræsentantskab.

Men nu ser det ud til, at han og Jesper Bak slet ikke kan få lov at stemme på generalforsamlingen.

Finanstilsynet benytter sig af et ikke ofte brugt greb, idet tilsynet gør gældende, at en gruppe aktionærer tilsyneladende "i forståelse med hinanden" er ude på at overtage banken. Senest har Jesper Bak meldt sig som storaktionær med knap ti procent af aktierne. Men hvis en gruppe aktionærer har et ønske om at overtage banken, skal de ansøge om tilladelse hos Finanstilsynet, og det er ikke sket, derfor vil Finanstilsynet nu fratage dem rette til at stemme og dermed få indflydelse på driften af banken og dens ledelse.

Det står at læse i et udkast til en afgørelse, som Berlingske har set. Afgørelsen er dateret fredag den 15. marts. Finanstilsynet ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Både Heine Delbing og Jesper Bak, som Finanstilsynet tidligere har været efter, afviser, at de har planer om at overtage banken, sådan som Finanstilsynet fremstiller det. Og de er meget utilfredse med tilsynets oplæg til afgørelse.

Derimod glæder det Totalbankens bestyrelsesformand gennem 26 år, Poul Fischer, der også er storaktionær i banken. Han går af på generalforsamlingen den 3. april.

- Det er den helt rigtige beslutning, siger han til Berlingske om Finanstilsynets syn på sagen og fortsætter:

- Der er slet ingen tvivl om, at Jesper Bak og Heine Delbing har handlet i forståelse med en række øvrige aktionærer. Desuden har de ikke flaget eksisterende besiddelser af aktier, og dybest set er der 5.200 aktionærer i Totalbanken, der bliver berørt af det her, tilføjer Poul Fischer.

Han var i øvrigt i mange år samarbejdspartner med Heine Delbing, idet han byggede en række af Delbings ejendomme i HD Ejendomme.