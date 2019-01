Mace afviser ny kritik: Vi har lærlinge på Facebook-grunden

Efter ny kritik fra flere fagforbund siger hovedentreprenøren på byggeriet af Facebooks datacenter i Odense, britiske Mace, at der er 15 elektrikerlærlinge på byggepladsen. Ifølge Syddansk Erhvervsskole kører samarbejdet med Mace godt.

- Vi fik fire nye lærlinge ind herude i sidste uge, så vi i dag har 15 elektrikerlærlinge. Målet er at fordoblet det antal i år. Sådan lyder det fra Gez Carr, øverste ansvarlig for britiske Mace, der er hovedentreprenør på byggeriet af Facebooks datacenter i Odense. Tilbage i oktober fortalte Mace og Syddansk Erhvervsskole (SDE) i en artikel i Fyens Stiftstidende, at en lærlingeaftale var på plads og de første 13 lærlinge var på vej ind på byggegrunden. Ambitionen var at nå 25. - I dag har vi et fint samarbejde med skolen, og vi er meget tilfredse. Man kan diskutere, om det er mange eller få, men det vigtigste for os er, at de lærlinge, vi har taget ind, får det forløb, de har krav på, siger Gez Carr til Fyens Stiftstidende.

Gez Carr, øverst ansvarlige på byggeriet i Tietgenbyen for entreprenørfirmaet Mace, forventer at nå op på 30 lærlinge på byggepladsen i løbet af i år - de 15, der er på byggepladsen i dag er alle elektrikerlærlinge. Foto: Michael Bager

"Lukket land for lærlinge" Meldingen kommer, efter at flere fagforbund og det fynske medlem af Folketinget for SF Karsten Hønge er ude med skarp kritik af Mace i Fagbladet 3F. Ifølge en artikel på Fagbladets hjemmeside er "portene til byggepladsen smækket i for lærlinge", og aftalen mellem Syddansk Erhvervsskole og Mace er "faldet på gulvet". Fagbladet 3F har talt med Kenneth Nørgaard Andersen, der er formand for både den fynske afdeling af Malernes Fagforening og det lokale uddannelsesudvalg for malerne til fagbladet. - Vi har hørt, at der er maleropgaver på byggeriet, og vi ved, at der er et engelsk malerfirma ansat. Men vi har stadig ingen lærlinge på Facebook-byggeriet, og der er ikke nogen virksomheder, der har søgt om at blive godkendt som praktikplads, siger han til Fagbladet. Ifølge Fagbladet er meldingen den samme fra 3F Bygningsarbejderne Fyn, hvor formand Allan Due Pedersen bekræfter, at der heller ikke er nogen tømrere, murere, betonarbejdere eller andre fra 3F's byggefag i praktik. Det fynske folketingsmedlem Karsten Hønge har tidligere kritiseret Facebook og Mace for ikke levere lærlinge-pladser nok, og den kritik fastholder han i 3F Fagbladet i skarpe vendinger: - Facebook tager pis på os. De påstår, at de tager samfundsansvar, og de løber om hjørner med den lokale presse, så det ser ud, som om de vil hjælpe med at sikre uddannelse til de unge. I virkeligheden vil de kun nyde godt af alle de goder, det danske samfund stiller til rådighed for dem. Facebook har haft en kæmpe byggeplads med 1.000 mand i over to år, og imens kan de se over til erhvervsskolen, hvor de unge må gå i lange rækker i skolepraktik. Hvad fanden bilder de sig ind? spørger Karsten Hønge i Fagbladet.

Læser ikke Fagbladet Mace-chef Gez Carr afviser kritikken overfor dette lokale medie. Ifølge Carr fungerer samarbejdet med skolen fint. og ifølge Carr er de irske elektriker-firmaer Mercury og Kedington, som enten selv har lærlingene eller bruger underleverandører, som har dem ansat, godt tilfredse med de lokale elever. - Jeg har ikke læst artiklen eller udtalt mig, men jeg kan forsikre dig om, at vi har et godt samarbejde med skolen, og selvfølgelig har vi aftaler på plads med vores lærlinge, siger Mace-chefen i Odense. Gez Carr har iøvrigt svært ved at forstå kritikken fra 3F Bygningsarbejderne angående bl.a. tømrere, murere og betonarbejdere, da det meste af det arbejde blev udført af danske firmaer. - Flere af dem har deres egne lærlingeaftaler. Og faktisk har op mod hveranden, der har arbejdet herude været danske arbejdere, siger han. Den oprindelige "aftale" mellem erhvervsskolen og firmaerne på byggegrunden, som var på bordet i efteråret, er aldrig blevet til noget. Det var bl.a. udfordringerne med at få lærlingekontrakter på plads og udbetale løn for de udenlandske firmaer, som i oktober sidste år fik SDE til at tilbyde at stå for flere af de praktiske ting. Erhvervsskolen fik også grønt lys af ministeriet til det, men hverken Mace eller underleverandørerne har benyttet sig af muligheden, siger Lars Havelund, kommunikationschef hos SDE. - Men det er ikke nødvendigvis dårligt. Det bedste er, hvis firmaerne selv kan løse det, siger han. Syddansk Erhvervsskole har en god dialog med Mace, som ifølge Lars Havelund både har været meget imødekommende og interesseret i at få lærlinge ud på byggepladsen. - Vi ved, at der er lærlinge derude, men præcis hvor mange de har, det ved vi ikke, bl.a. fordi det er underleverandørerne, der har dem ansat, siger han.

Brug for elektrikere Overfor Fyens Stiftstidende i oktober forventede Mace, at der ville blive lærlingepladser til elektrikere, tømrere, malere og anlægsgartnere mellem de over 1000 ansatte på byggegrunden. Men i dag er der altså udelukkende elektriker-lærlinge bag hegnet i Tietgenbyen. - Vi er et sted i byggefasen, hvor det ikke passer at tage tømrerlærlinge ind. Vi har meget fokus på el- og ledningsarbejdet lige nu. De elektrikerlærlinge, vi har, arbejder i datahallerne. De er ansat på 12 måneders kontrakter, fordi vi ved, at der er arbejde til dem og vores firmaer er meget tilfredse med dem. Det kan vi eksempelvis ikke tilbyde en tømrerlærling nu, siger han. På Syddansk Erhvervsskole vil man gerne have flest muligt lærlinge ud på bl.a. Facebook-byggeriet, som man behandler som enhver anden byggeplads, siger Lars Havelund. - Men vi er også interesseret i at det skal give mening at sende en lærling ud på en byggeplads. Der skal være opgaver til dem, så de kan gennemføre deres uddannelse. Ifølge Lars Havelund er der i øjeblikket flere elever på Syddansk Erhvervsskole, som ikke kan finde en lærlingeplads, som godt kunne bruge en praktikplads på byggepladsen i Tietgenbyen.