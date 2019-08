MIR runder 200 ansatte: 120 ansat på 12 måneder

Der var blot to løst tilknyttede ansatte, da stifter Niels Jul Jacobsen tilbage den 24. juli for fem år siden præsenterede sin robot MIR100 i et lille lokale på SDU.

Nu har virksomheden så - fem år efter - sagt goddag til nummer 200 og faktisk også nummer 209, efter at man i løbet af det seneste år har ansat ikke færre end 120 nye medarbejdere til kontoret i Tietgenbyen og på diverse kontorer verden rundt.

De nye ansatte er netop tiltrådt har Mobile Industrial Robots fredag offentliggjort på sine Linkedin, hvor robotfirmaet fejrer medarbejder nummer 200 og 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 og altså 209, skriver MIR i opslaget.

Dermed fortsætter virksomheden den udvikling, som har præget robotentreprenørerne i MIR, siden Niels Jul Jacobsen første gang stod frem og talte om sine ambitioner for den dengang meget lille virksomhed.

I dag er virksomheden ejet af amerikanske Teradyne, der også ejer Universal Robots - der i parentes er forbi de 600 ansatte på verdensplan.

De næste ansættelser er formentlig allerede på vej i virksomheden. I hvert fald skriver MIR på sin Linkedin, at der er nye ledige job i firmaet og flere på vej.