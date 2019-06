MIR i Monaco

De har blot fem år på bagen, men nu står robotvirksomheden Mobile Industrial Robots (MIR) med muligheden for at blive den første danske vinder, når den international revisionskoncern EY (tidligere Ernest & Young) lørdag kårer verdens mest innovative vækstvirksomhed i EY World Entrepreneur of the year-konkurrencen i Monaco.

Det er 32. gang, at EY kårer en global vinder og i 22 af de år har der været en dansk vinder med. I 2017 var Fyn sidst repræsenteret i den globale hovedkonkurrence med industrivirksomheden Micro Matic, men eksperterne i fadølsanlæg måtte nøjes med oplevelsen.

Nu har robotvirksomheden Mobile Industrial Robots så chancen for at hive titlen hjem til Danmark og Fyn i konkurrence med virksomheder fra 46 andre lande. Som den første danske virksomhed.

Følg med i avisen i dag og de kommende dage, hvor avisens udsendte reporter skriver fra EY-konkurrencen i Monaco.