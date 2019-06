MIR fik 20 minutter med dommerne: - Vi fik fortalt historien

De fynske robotdeltagere i den globale entreprenørdyst hos EY i Monaco var begejstrede efter 20 minutter i selskab med det dommerpanel, som skal udvælge vinderen blandt de 47 virksomheder. Lørdag falder dommen.

- Yes, det gik skide godt. Niels Jul Jacobsen, stifter af Mobile Industrial Robots, har knyttet næverne, da han træder ud af dobbeltdørene fra Salon Excelsior til den grønne baghave med palmer og udsigt ud over Middelhavet på Hotel Hermitage i Monaco. Onsdag aften stod MIR-stifteren sammen med direktør Thomas Visti på scenen i Monte Carlos imponerende opera sammen med de øvrige 46 landevindere, da alle blev del af EY's Hall of Fame. Torsdag formiddag skulle den egentlige eksamen så stå, da Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen fik deres 20 minutter med det dommerpanel, som afgør, hvilken virksomhed der løber med årets globale EY entreprenørpris i Monaco. - Det var faktisk ret hyggeligt derinde, det var lige før, de indbyrdes begyndte at diskutere, og det var ret fedt at høre, hvordan de begyndte at advokere for os, så vi har en virkelig god fornemmelse. Hvis vores chance var to procent før, så må den være 10 nu, siger MIR-stifteren begejstret.

Thomas Visti, adm. direktør (t.v.), og stifter af Mobile Industrial Robots, Niels Jul Jacobsen, efter mødet med dommerne, som gik rigtig godt, lød dommen fra de to fynske robotfolk, som nu kun kan afvente dommernes dom, som afsløres lørdag aften i Monaco. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Flere tv-hold i haven Jacobsen kan tale længe om virksomheden, teknologien og om sin egen historie, der startede for 30 år siden på Lindøværftet. Lige nu har han dog kun haft 20 minutter til at tale om MIR og sin rejse med de fynske robotter. Direktør Thomas Visti griner og står med sin taske i hånden, som om han lige har været til eksamen. - Det gik rigtig godt, de spurgte meget interesseret, og vi havde gode svar. De spurgte faktisk mere til teknologien, end vi havde regnet med. Men det var begge dele, de spurgte også til os, og hvad det er for et fodaftryk, vi gerne vil sætte, siger han, før han bliver trukket over til det første af to tv-hold, som de næste 10 minutter spørger ind til seancen og til virksomheden hjemme i Odense. - Vi var ikke nervøse, for vi var godt forberedte, og vi havde styr på det, vi ville fortælle, siger Thomas Visti efterfølgende, da han i et mindre break får lidt vand i den stegende sol. En ny fotograf hiver i ham og Niels Jul. De næste entreprenører er til deres eksamen og kommer snart ud af dobbeltdørene, så der er ikke tid til alt for meget smalltalk med den lokale medrejsende presse. - Det har betalt sig, at vi var så godt forberedte. Vi havde styr på vores pitch, som gik rigtig godt. Niels fortalte sin del af historien om Lindø og hvordan det hele har været i Odense-mode i området, og hvordan det har ændret sig, så der bliver skabt en masse ting nu i Odense, og så tog jeg over og fortalte videre. De var meget begejstrede, virkede det til, og de sagde tillykke med mange ting - ikke bare med MIR, men også med alt det, der er sket i regionen, siger Thomas Visti. Dommerne spurgte også til opkøbet fra Teradyne og hvilke overvejelser, der lå bag salget, og hvorfor det har været så vigtigt at beholde virksomheden i Odense. - Og de var da også lidt imponerede af prisen, men de kom i det hele taget godt rundt omkring på de 20 minutter, siger Visti.

To tv-hold og fotografer stod klar til at holde de to fynske robotfolk beskæftiget, da de var færdige med dommerne i årets EY-konkurrence. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Rollemodeller i klyngen De ville også begge meget gerne fortælle historien om den udvikling, der har været i klyngen, i Odense og i regionen, som MIR og de selv har været del af. Det lykkedes også at fortælle om den påvirkning og den påvirkning, de gerne begge vil sætte i Odense og på mange af de nye virksomheder, understreger de. - Vi er rollemodeller, og det er i højere grad gået op for os. Og det var fedt, at vi også nåede ind til dem med den del af historien, siger Niels Jul Jacobsen. Det er 10 år siden, at han fik de første tanker til de MIR-robotter, som i dag produceres i stor stil i Odense og kører rundt på fabrikker, lagerhaller og på hospitaler verden over. Alligevel har oplevelsen og ikke mindst forberedelserne til mødet med dommerne hos EY sat sig nogle varige spor, siger han. - Det er helt klart noget, vi også kan tage med videre - vi er blevet meget skarpere på, hvad vi vil med MIR og hvilke aftryk, vi selv vil sætte, og hvordan vi kan bruge vores erfaringer til fordel for andre, siger han. Nu er der så kun at vente til lørdagens afsløring i Monaco af, om det også har påvirket dommerne tilstrækkeligt til at vælge en dansk - og nordisk - vinder for første gang i konkurrencens historie.

Onsdag aften blev Niels Jul Jacobsen, som fik i deen til MIR for 10 år siden i Odense, sammen med adm. direktør i MIR, Thomas Visti, del af EY's Hall of Fame, som alle 47 landevindere blev del af ved en stor event i Monacos opera i Monte Carlo-bydelen. Lørdag bliver en af de 47 udråbt som vinder i fyrstendømmet. Foto: EY