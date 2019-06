MIR-eventyr giver energi til vækstlaget i Odense

Selv om Mobile Industrial Robots ikke hev sejren hjem til Odense, så skaber robotvirksomhedens tur til Monaco masser af energi for klyngen og kommende virksomheder, lyder det fra formanden for robotklyngen, Henrik Anker, investor Torben Frigaard og EY's ansvarlige for startups.

Mobile Industrial Robots måtte søndag rejse hjem uden at vinde hovedprisen i EY-konkurrencen i Monaco, hvor den amerikanske deltager vandt titlen, men Monaco-eventyret og historien om MIR skaber masser af ny energi hjemme i klyngen og på Fyn.

Sådan lyder det fra sidelinjen i Monaco, hvor to hovedaktører i såvel robot-branchen som i tech- og itmiljøet på Fyn havde taget turen med til fyrstedømmet for at bakke op om Niels Jul Jacobsen og Thomas Visti og resten af holdet fra MIR.

Torben Frigaard Rasmussen er selv tidligere investor i Mobile Industrial Robots, hvor han var formand for bestyrelsen, da selskabet sidste år blev solgt til amerikanske Teradyne. Han var ikke i tvivl om, at han skulle med til Monaco, da det stod klart, at det var MIR, der løb med den danske billet til EY-dysten ved rivieraen.

- Det sagde næsten sig selv, at vi skulle herned og se det, og det bliver bare ikke større, siger han, mens han sidder på terrassen på Hotel Hermitage i Monaco fredag middag. Det er dagen før dagen, hvor finalen skal stå i byen.

Overfor ham sidder formanden for Odense Robotics, Henrik Anker, som desuden er storaktionær og adm. direktør i robotvirksomheden Gibotech. Netop Gibotech var en af de virksomheder, som MIR slog på deres vej til den danske titel, og Anker var heller ikke i tvivl om, at han ville med til Monaco, hvor han har slået følgeskab med Frigaard.

- Det er virkelig fedt, at Odense og den fynske robotklynge er med hernede i form af MIR. Man får masser af energi af at være her, og det giver bare en lyst til at gå hjem og gøre det endnu bedre og arbejde endnu hårdere, når man også ser, hvor mange fantastiske virksomheder, der er med hernede, siger Henrik Anker.

Torben Frigaard har flere investeringer i andre fynske virksomheder. Bl.a. it-virksomheden Umbraco, som oplever markante væksttal. I det hele taget går det godt på Fyn, hvor MIR's historie og Monaco vil smitte af, vurderer han.

- For Odense er det fantastisk, at vi har MIR med i det her selskab, og Odense kan få løftet historien om robotklyngen endnu mere ud ved at være repræsenteret her, og så er det bare fantastisk inspirerende at være her, siger han.

Anker og Frigaard er begge begejstrede for, at de har taget turen til Monaco og det store EY-arrangement, som imponerer dem. Men det imponerer dem særligt også at se og høre de mange historier om andre succesfulde erhvervsfolk og iværksættere fra en lang række andre lande.

- Vi skal huske på, at vi virkelig har en god historie på Fyn - både inden for it- og for robotter, men det er også godt at komme herned og få det hele sat i perspektiv, for her kan vi se, at der er meget gang i den mange andre steder. Det er meget inspirerende og med til at give endnu mere lyst til at skabe en masse nyt på Fyn, siger Torben Frigaard.

For Henrik Anker er det især en god ting, at MIR-historien bliver fortalt på den helt store scene, fordi det også sætter spotlight på den robotklynge, som til dato har skabt 130 virksomheder og 3600 ansatte på Fyn. En af dem er hans egen Gibotech, og hvis han kunne blive i tvivl om, om man lige skal skrue lidt ned for ambitionerne, så giver oplevelsen i Monaco ham kun mod på at gøre endnu mere, når han er hjemme igen efter pinsen.

- Det er vildt inspirerende at opleve MIR hernede. De er virkelig på Niels og Thomas, de gør det fantastisk, og så er det bare motiverende at høre de mange historier om alle de andre virksomheder, og det gør, at jeg får lyst til at tage hjem og køre med 200 kilometer i timen og bare knokle endnu mere på, siger han på terrassen på hotellet, hvor alle de 47 landevindere bor i forbindelse med EY-konkurrencen.