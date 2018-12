MIR åbner i Japan, Chicago og Kina: Odense-base sikrer international vækst

MIR's produktion blev fordoblet i november, da efterspørgslen efter den nye MIR500 overraskede selv firmaet selv. Her er adm. direktør Thomas Visti i snak med en medarbejder fra produktionen. Det skal dog gå endnu hurtigere i virksomheden, lyder det fra Visti, som lige har været hjemme i Danmark i nogle dage for at modtage årets store entreprenørpris hos EY. Foto: MIR

Mobile Industrial Robots (MIR) er danmarksmester i vækst og vil sælge fynske robotter over hele verden. Basen i Tietgenbyen i Odense, hvor der hele tiden udvides, er fundamentet for den internationale vækst.

Thomas Visti landede torsdag morgen i Danmark med flyet fra Bangkok for at deltage i årets EY-landsfinale om den store entreprenørpris. Torsdag aften kunne den adm. direktør i Odense-virksomheden Mobile Industrial Robots (MIR) sammen med stifter Niels Jul Jacobsen lade sig hylde i et felt af større og ældre virksomheder. Søndag sætter Visti sig så igen i et fly for at flyve retur til Asien til bl.a. Japan på en rundrejse, som allerede har ramt Singapore, Bangkok, Kina, Japan, San Diego og Boston. Den blot fem år gamle robotvirksomhed vandt prisen på grund af den vilde udvikling og lodrette vækstkurve, Visti og Jacobsen har præsteret de seneste år sammen. Og det fortsætter kun i samme retning, lyder det fra Thomas Visti, mens han er på dansk jord et par dage. - Vi har i dag 154 forhandlere på verdensplan, vi åbner kontorer i Kina, Japan og Chicago, og lokalt skal vi ansætte yderligere 100 mand i løbet af de næste 10 måneder. For os handler det om at vinde markedsandele internationalt og sikre, at vi har medarbejderbasen på plads lokalt til at bygge den vækst på, siger han.

Odense-basen vokser Basen hjemme i Odense vokser betragteligt. Alene i år har Mobile Industrial Robots ansat 75 mand oven i de 50, der deltog i julefrokosten sidste år. Størstedelen af dem arbejder med alt fra produktion og udvikling til salg og økonomi i hovedkontoret i Tietgenbyen. Alene de kommende 10 måneder skal der ansættes 100 nye mand, fortæller Visti. - Vi går fra noget, der ligner 35 mand i salg til 85 i vores salgsorganisation. Vi har fem mand ansat i vores økonomiafdeling i dag og har lige ansat en it-chef. Det er noget af det, der skal underbygge den vækst, vi oplever. Nu har vi fundamentet på plads, som gør, at vi kan gå ud og dyrke nye markeder og tage markedsandele der, hvor vi allerede er til stede. Der er masser af potentiale, så det skal vi også gøre så hurtigt så muligt, siger han. MIR og Thomas Visti er ofte med i det kor af it- og robotvirksomheder, der efterlyser endnu flere talenter og erfarne specialister, og han glæder sig over, at det er lykkedes MIR at finde 75 nye kvalificerede medarbejdere i løbet af det seneste år. - Vi oplever det i hele verden. Det er svært at finde nye folk, så vi har været heldige, og vi skal bruge endnu flere, siger han.

Kravlegård for robotstuderende En del af dem kan være unge nye talenter, og derfor arbejder han og resten af MIR-ledelsen da også sammen med universitet for at sikre en strøm af nyt talent i form af praktikanter, lærlinge og projekter med robotstuderende. Virksomheden tager helt unge skolepraktikanter ind, og i øjeblikket har MIR otte robotstuderende fra SDU i sving på en række projekter i Tietgenbyen. - Vi har et godt samarbejde med SDU, og vi tager mange studerende ind, som kan bidrage i virksomheden. Vi har lavet en kravlegård, som vi kalder det, hvor de arbejder med projekter, som er relevante for de studerende og for os. Det giver værdi til virksomheden, og samtidigt er det med at sikre en fødekæde af nye, potentielle medarbejdere, som hurtigt kan bidrage, fordi de kender os godt i forvejen, siger han. - Det er primært robotstuderende, vi har inde nu. De kan være en del af vores AI-afdeling med kunstig intelligens, hvor de får specifikke opgaver. Det skal være så relevant som muligt, vi opfinder ikke noget, som vi ikke kan bruge i virksomheden, uddyber han. I produktionen kan det være svært at se gulvet for bare robotter og ansatte, som konstant tester og udvikler de tre robotter MIR100, MIR200 og ikke mindst MIR500, der som storebror for alvor har sat gang i arbejdet i hovedkontoret. Tilbage i 2015 byggede en håndfuld ansatte en MIR100-robot om ugen - i øjeblikket producerer virksomheden op mod 40 robotter af de tre typer hver uge.

Finansierer alt selv Selv om amerikanske Teradyne i foråret lagde 1,7 milliarder kroner for virksomheden i Odense, så kommer pengene til væksten og til udvidelse af salgskontorer, de mange ansættelser og udvikling fra MIR selv. - Vi er nået en størrelse, hvor vi har en sund forretning, som gør, at vi finansierer vores udvikling selv. Teradyne betaler ikke til det, siger han. Amerikanernes større netværk af forhandlere og ansatte spiller dog en rolle, når man som Thomas Visti gerne vil ind i et nyt område som eksempelvis Japan. - De har 200 ansatte i Japan, så der kan vi trække på dem og bruge deres erfaringer, men ellers er det noget fodarbejde, vi selv skal gøre, siger han. Derfor flyver han igen ud i verden søndag, hvor første mål er Singapore, hvor det lokale kontor skal udvides, og en række nye forhandlere skal på plads. - Vi har stadig et markant forspring, og vi vinder stort set alle de ordrer, vi byder på, men vi kan godt mærke, at der dukker flere potentielle konkurrenter op, så det handler om at holde momentum, siger Thomas Visti.