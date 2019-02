Lyssky metoder får Danbolig til at smide 15 butikker på porten

Ejendomsmæglere løj om fremvisninger over for sælger. Det koster samarbejde med Danbolig.

Danbolig stopper sit samarbejde med 15 butikker omkring København, der er ejet af ejendomsmægleren Torben Hald.

Det oplyser Danbolig.

TV2 har afdækket, at to mæglere i en af Torben Halds butikker løj for et par på Amager, der skulle sælge deres hus.

Mæglerne fortalte, at de havde haft fire fremvisninger med interesserede købere, som dog fandt prisen på huset for høj.

Men der havde slet ikke været nogen fremvisninger, kunne parret se på optagelser på et kamera installeret i huset.

De to mæglere havde ellers lagt blå plastikfutter i hjemmet, så det lignede, at der havde været interesserede købere forbi.

De havde desuden efter hver fremvisning ringet til sælgerne og fortalt detaljer om fremvisningen.

For eksempel at de mulige købere godt kunne lide fordelingen af rum, men fandt prisen for høj.

De to ejendomsmæglere er efterfølgende blevet fyret, men Danbolig har vurderet på det samlede samarbejde med Torben Halds butikker og mener ikke, at det kan fortsætte.

- Der må og skal ikke herske nogen tvivl om, at den adfærd, vi har set dokumenteret, er helt uacceptabel og uforenelig med at være en del af Danbolig.

- Derfor ser vi ingen anden mulighed end at afvikle samarbejdet, siger Per Bie, administrerende direktør i Danbolig, i en pressemeddelelse.

Han er ked af det, at Danbolig-navnet har været en del af sagen.

- Vi har mere end 800 medarbejdere og gennemfører en femtedel af alle bolighandler i Danmark.

- Den position har vi opnået gennem dygtige, professionelle mæglere, som yder en rådgivning baseret på tillid, faglighed og respekt, siger Per Bie.

Torben Hald har over for TV2 taget afstand fra de to mægleres metoder.

- Det er absolut ikke firmaets politik. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vores medarbejdere gør sådan noget her.