Lollands Bank afværger aktionærers salgsplaner

Lollands Bank afværger en lille gruppe aktionærers planer om at sælge banken.

Det skriver TV Øst.

Aktionærerne har således stemt klart nej til et forslag om at afsøge markedet for en køber.

2543 aktionærer, der samlet havde 398.260 stemmer, sagde nej til forslaget.

41 aktionærer med 141.206 stemmer stemte ja på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften i Nakskov.

Det var fem aktionærer, der tilsammen ejer mere end fem procent af bankens aktier, som havde foreslået at sætte et til-salg-skilt på banken med henblik på at få en stor hovedaktionær.

Lollands Banks bestyrelse har været modstander af planerne og påpeget, at banken har klaret sig godt efter finanskrisen og leveret gode resultater.

Det er de fem aktionærer enige i. Men de mente, at en stor aktionær ville stille banken stærkere.

- Det vil kunne medvirke til at fremtidssikre banken samt understøtte dens ønske om at bevare en plads i nærområdet samt udbygge bankens vækstplaner, hed det i forslaget.

Bestyrelsen har til gengæld frygtet, at et salg ville kunne betyde, at banken ikke ville have så meget opbakning i lokalsamfundet.

Den bekymring har også været delt af Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S).

- Jeg frygter, at hvis den bliver solgt, så går der et halvt år, og så står der ikke Lollands Bank længere, sagde han forud for generalforsamlingen til TV Øst.

Han mener, at området gang på gang har tabt, når der har været centraliseringer inden for det offentlige, og at et salg ville kunne betyde tab af arbejdspladser, hvis der blev skåret i antallet af filialer.

Lollands Bank har seks filialer på Lolland, Falster og Sydsjælland. Der er mere end 27.000 kunder.