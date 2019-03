Løfter produktiviteten: Afgående formand vil give chefer bedre sex

Faaborg-Midtfyn: Efter 12 år som formand for Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsråd har byggerådgiver Arne Brunholm, Nr. Broby, valgt at trække sig fra sin post. Som en af sine sidste gerninger fra formandsposten vil han sikre sine medlemmer, Faaborg-Midtfyns erhvervsledere, bedre sex.

Erhvervsrådet har nemlig allieret sig med den kendte sexolog, Joan Ørting, der ved et medlemsarrangement i juni kommer og fortæller om sex og arbejde.

Og det er et særdeles relevant input til cheferne, mener Arne Brunholm, 71:

- Altså sex er jo noget af det, vi tænker allermest på, om vi vil indrømme det eller ej, og hvis det fungerer godt på hjemmefronten, så er man mere produktiv på jobbet. Hvis det halter derhjemme, er der også risiko for, at det smitter af på din indsats, når man er på arbejde, fastslår den afgående formand.

Foredraget med Joan Ørting er blot en del af en ret stor satsnings for Erhvervsrådet, der nu poster 100.000 kr. i en række foredrag og workshops for medlemmerne, der også skal møde den tidligere komiker og nuværende psykoterapeut Finn Nørbygård, som fortæller om at rejse sig igen efter en nedtur. På kalenderen står også møder med stresscoach og psykolog Susanne Wich og med ekspolitiker og generationsskifteekspert Jens Heimburger.

- Det handler dels om, at vi gerne vil være flere medlemmer, dels om at vi vil vise, at man får noget for pengene i et erhvervsråd, der tør tænke ud af boksen, forklarer Arne Brunholm.

Brunholm har selv prøvet den store nedtur, da en konkurs i 2011 ramte hans ellers velrenommerede tømrerforretning og sendte stifteren ned i en depression. Men han beholdt tilliden fra medlemmerne i Erhvervsrådet, blev på formandsposten og har siden fået godt gang i en rådgivningsvirksomhed, hvor han blandt andet fungerer som byggeleder for entreprenører.

At han forlader formandsposten i erhvervsrådet, ser han ikke noget drama i:

- Jeg bytter plads med min hidtidige næstformand Johnny Poulsen, som er en fantastisk fyr. Han er 20 år yngre end mig, og han vil komme med nogle nye ideer. Der skulle lidt overtalelse til, men jeg har lovet at blive og hjælpe med min erfaring, så vi får en slags glidende generationsskifte i ledelsen, fortæller Arne Brunholm.