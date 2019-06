Dyrskue er ikke kun søde, rolige dyr, der lader sig betragte af folk fra land og by. Det kan gå voldsomt for sig, viser to episoder - med 32 års mellemrum.

Dyrskuet kan af og til rumme en del dramatik, også mere, end godt er og mere, end publikum bryder sig om. Billedet af den løbske tyr, som en mand forsøger at tøjle, er fra dyrskuet i 1985, hvor der så vidt det vides ikke skete større skader, inden tyren blev bragt til nogenlunde ro. Men dramatisk ser det ud på pressefotograf Jens Baagøes fantastiske foto.

Det gik værre for sig for to år siden, da en kvie på 500 kilo rev sig løs og tumlede direkte ind i menneskemængden, hvor den ramte både børn og voksne.

En af dem, der blev ramt af kvien, var Torben Jensen, som var på dyrskuet med sin skoleklasse. Han fortalte til avisens reporter på stedet:

- Det er en stor kvie, som vælter rundt oven på en pige. Et øjeblik efter løber den over til bordene. Så bliver jeg væltet af koen, og jeg kan ikke nå andet end at sætte armene op. Jeg har trykket nogle ribben, og jeg har slået mit haleben og et eller andet med min ryg. Nu får vi at se, hvor slemt det er.

Efterfølgende viste det sig, at fire børn og to voksne var kommet skade ved uheldet, som ingen dog fik varige mén af. Ingen kunne efterfølgende gøres ansvarlig for uheldet, som rystede både arrangører og publikum.

Kvien blev indfanget og sat på stald, og kommentaren fra dyrskuets chef det år, Gitte Bech, var:

- Uanset hvor meget sikkerhed, man stiller med, kan man ikke undgå, at et dyr risikerer at blive skræmt fra vid og sans, men det er 7-9-13 meget sjældent, vi har den slags ulykker. Man skal ikke være bange for at komme herud.

Det gælder stadig, man skal ikke være bange for at gå på dyrskue, normalt er det fredelige og rolige dyr, der er tale om.

Den løbske kvie for to år siden kunne ikke ses på besøgstallet, som rundede 57.000 for de tre dage, men sidste år var der kun omkring 44.000 til dyrskue. Arrangørerne håber på flere i år.