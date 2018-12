Line har hæklet en hyldest til sin elskede Sport-Cola

- Hækling giver ro. Det er en hyggelig måde at fordybe sig helt uden stress, fortæller Line Baarsch om sin hobby, som hun deler med resten af verden via sin Instagram-profil instagram.com/linesdiy.

SKIVE/AARHUS: Lidt over 11.000 mennesker følger med på Facebooksiden for Hancocks famøse Sport-cola . En af dem er 37-årige Line Baarsch fra Aarhus.

Tæt på at blive droppet

Ikke så underligt, mener Hancock-medejer Peter Strange Nielsen, som både glæder og morer sig over, at Sport-Cola pludselig er blevet kult.

- Det begyndte med, at nogle fans på eget initiativ oprettede en fanside på Facebook. Så fandt TV/Midt-Vest ud af det, og det førte igen til, at Felix Smith kom på besøg i forbindelse med nogle sommerprogrammer, så det pludselig var på landsdækkende tv. Det gav et stort boost til salget, fortæller Peter Strange Nielsen.

Sport-Colaen var ellers lige ved at blive kvalt i fødslen, da den blev lanceret 12. november 1974.

- Vi solgte ikke ret mange af dem. Det var lige før, den blev taget ud af produktion igen, fordi de nåede at blive for gamle på lageret. Men det kom lige så stille, og vi ville gerne have vores eget alternativ til andre sportsdrikke, siger Peter Strange Nielsen, som ikke sådan helt kategorisk afviser, at Hancocks opfindelse var et forsøg på at dæmme op for konkurrencen fra Faxe-Kondi, som blev lanceret i begyndelsen af 1970'erne.

Lige som den oprindelige Faxe Kondi, så bliver Sport-Cola tappet på en ølflaske.

- Det er jo med til at gøre det sjovt at drikke Sport-Cola, fordi den er anderledes. Og nu har den været sådan så længe, at det ville se helt mærkeligt ud, hvis den var i en almindelig sodavandsflaske, forklarer Peter Strange Nielsen.