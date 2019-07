Lindøs sand er hentet ved Samsø

Størstedelen af de to millioner kubikmeter sand, der bliver til 400.000 kvadratmeter ny Lindø-havn, er hentet i en undersøisk grusgrav i Paludans Flak, et område syd for Samsø.

Her har Lindø port of Odense som bygherre fået statens tilladelse til at høste sammenlagt 2,3 millioner kubikmeter sand. Lindø må dog maksimalt hente en million kubikmeter om året, og den kvote nåede entreprenøren Jan de Nul fra Luxembourg inden et år. Derfor er en del af sandet til havneudvidelsen hentet fra en offentligt tilgængelig grusgrav ud for Enebærodde.

Eneretten til området ved Paludans Flak koster Lindø port of Odense en årlig leje på 250.000 kroner, og hertil kommer en fast afgift på råstof.

- Vi har eneretten i ti år, hvis vi ønsker det. Hvis vi mener, vi skal bruge lidt mere sand på Lindø, så beholder vi det, og ellers giver vi det tilbage til staten. Det har vi ikke afgjort endnu, siger Niels Kiersgaard, der er havneingeniør og specielt ansat til at styre og overvåge den 400 millioner kroner dyre udvidelse.

Det er staten, der styrer tilladelserne til at grave undersøisk, og inden, Lindø port of Odense fik grønt lys, har havnen udført miljøundersøgelser og blandt andet klarlagt, hvad der ligger i havbunden.

- Hvis der er havbund, som er fredningsværdigt, får man ikke lov til at indvinde dér. Tæt på stenrev får man heller ikke lov - så er der en zone, man skal holde fri. I vores tilfælde har en arkæolog fra Moesgaard museum i Aarhus påpeget, at der kan ligge en stenalderboplads i området, og derfor er der et areal, hvor vi skal stoppe udgravningen den sidste meter inden lerlaget, siger Niels Kiersgaard.

Det offentlige område ved Enebærodde, som den resterende del af sandet er hentet fra, er tilgængeligt for alle, der har en kvote til at indvinde sand.