Lindø vokser med 400.000 kvadratmeter

- Udvidelsen er besluttet, før Lindøværftet lukkede, fordi vi kunne se, at vi løb tør for arealer, når vi fremskrev vores godsmængder, og med indlemmelsen af Lindø Industripark i havnen, er behovet for havnearealer accelereret, siger Carsten Aa.

Havneudvidelsen, der har været på tegnebrættet siden 2008, står Lindø port of Odense i 400 millioner kroner, og de mange nye kvadratmeter er bydende nødvendige, hvis havnen skal følge med udviklingen og konkurrencen fra både inden- og udenlandske havne, lyder det fra Carsten Aa, administrerende direktør for Lindø Port of Odense.

Havneudvidelsen på Lindø udføres af et konsortium, bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S, Danmark. Kontrakten lyder på 350 millioner kroner. Jan de Nul står for uddybning og for at pumpe sand op til de nye arealer. Züblin står blandt andet for betonarbejde og for ramning af spunsvægge til den 1 kilometer lange kaj. Der skal cirka to millioner kubikmeter sand til for at fylde de nye havnearealer. Byggede man en to meter høj jordvold af materialet ville den løbe fra Skagen til Kolding. Kilde: Lindø port of Odense

Større og større elementer

Havnens kunder har stadigt større behov for plads til og håndtering af endog meget tungt gods - for eksempel vindmøller - og havneudvidelsen bliver blandt andet skræddersyet til det formål til både nye og eksisterende kunder.

Dybden i havnen udvides, og den nye terminal udstyres med en kilometer ny kaj, hvis særkende bliver en heavy-load plade - et område, der kan håndtere emner på op til 2600 tons. Den specialkonstruerede plade langs kajen bliver 100 meter lang og 30 meter bred og bliver et særkende og et trækplaster, fordi dens lige ikke findes i mange miles omkreds.

- Vi vil skabe en unik havn med unikke faciliteter, og heavyload-pladen har en bæreevne, som ingen andre danske havne har, og som er blandt de højeste i Europa, siger Carsten Aa, hvis lejere i dag blandt andet tæller vindmølleproducenten MHI Vestas, som producerer naceller på størrelse med parcelhuse.

- Vi er massivt inde i offshore vindindustrien, og de vindmøller, der produceres i dag, er allerede så store, at de ikke kan køre på landevejen. De kommende generationer af vindmøller bliver endnu større - og vi har spurgt vores kunder, hvad de gerne vil have, og det har været et udtalt ønske at kunne afskibe tunge emner som for eksempel vindmøller direkte ud over kajen, siger Carsten Aa.

Første etape af udvidelsen af Lindø Port of Odense står klar i sommeren 2019, mens hele projektet er klar sommeren 2020. Det udføres af et konsortium bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S fra Danmark.