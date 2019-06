Lindø vokser med 400.000 kvadratmeter

Havneudvidelse Lindø Port of Odense

Havneudvidelsen på Lindø udføres af et konsortium, bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S, Danmark.



Kontrakten lyder på 350 millioner kroner.



Jan de Nul står for uddybning og for at pumpe sand op til de nye arealer.



Züblin står blandt andet for betonarbejde og for ramning af spunsvægge til den 1 kilometer lange kaj.



Der skal cirka to millioner kubikmeter sand til for at fylde de nye havnearealer.



Byggede man en to meter høj jordvold af materialet ville den løbe fra Skagen til Kolding.



Kilde: Lindø port of Odense