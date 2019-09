Lindø: Den nye havneterminal forsinket - nu bores der hundredvis af huller i sandet

Flagskibet i den nye havneterminal er et heavyload-område med en bæreevne på op til svimlende 105.000 ton, som blandt andet betyder, at verdens største mobile kran kan operere på stedet.

Sand sætter sig - det ved vi, men vi skal have det ned i en meget lille størrelsesorden, fordi vi ikke kan risikere, at belægningen kommer til at ligge i bølger eller får store huller.

Havneudvidelsen på Lindø udføres af et konsortium, bestående af Jan de Nul, Luxembourg, og Züblin A/S, Danmark. Kontrakten lyder på 350 millioner kroner, projektet løber sammenlagt op i 400 millioner kroner. Jan de Nul står for uddybning af havneområdet og for at pumpe sand op til og ind på de nye arealer. Cirka to millioner kubikmeter sand er pumpet ind på området, og Jan de Nul har nu fysisk forladt Lindø. Byggede man en to meter høj jordvold af materialet ville den løbe fra Skagen til Kolding. Züblin A/S står blandt andet for betonarbejde og for ramning af spunsvægge til den en kilometer lange kaj. Havneterminalens kendetegn bliver, at den kan håndtere meget tunge emner - eksempelvis kæmpe vindmølle-elementer. Hele området forventes klar sommeren 2020.

To millioner kubikmeter sand er der brugt for at lave den nye havneterminal - på heavyl Foto: Frederik Nordhagen

Havneterminalens fundament er to millioner kubikmeter sand, der bliver holdt på plads af spunsvægge og ankre, og den ekstreme bæreevne på den 30 meter brede og 100 meter lange heavyloadplade stiller særligt store krav til underlaget. De krav lever fundamentet i første omgang ikke op til.

- Vi har udført nogle test, der viser, at sandet sætter sig mere, end vi gerne vil have det til og mere, end vi kan leve med. Det svarer til, at man har lavet beregninger, der viser, at et stykke motorvej ikke får buler, men at prøver viser, at det vil den få alligevel. Derfor er det nødvendigt at komprimere sandet ekstra, siger Niels Kiersgaard, havneingeniør på Lindø port of Odense og byggeansvarlig for det store projekt.

Heavyload-områdets undergrund er otte meter sand, og Niels Kiersgaard understreger, at der ikke er råd til at slække på kravene, selv om det koster forsinkelse af hele projektet, der udføres i en fælles enterprise af virksomhederne Jan de Nul, Luxembourg, og danske Züblin A/S.

- Når først vi har lagt belægning på området, kan vi ikke kompensere for det, og derfor kan vi kun gå med til meget få centimeters sætning. Sand sætter sig - det ved vi, men vi skal have det ned i en meget lille størrelsesorden, fordi vi ikke kan risikere, at belægningen kommer til at ligge i bølger eller får store huller. Og sætter det sig meget, kan vi risikere, at vi får grundbrud, der kan sammenlignes med et lavineskred. Det kan i værste fald slå hul på og bryde gennem spunsvæggen, siger havneingeniøren.