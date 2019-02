Poul Lindegaard Poulsen er stadig ikke begejstret for kunstværket for enden af Kongensgade, men han har droppet kampen for at få det fjernet. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg

For et år siden var udmeldingen fra Poul Lindegaard Poulsen klar: Væk med kunstværket for enden af Kongensgade. Selvom han stadig ikke er helt lun på skulpturen, er han kravlet ned fra barrikaderne.

Det brager derudad med byggeri i Kongensgade af den ene og den anden art. Om en måneds tid står nye lejligheder og butikker klar, og i slutningen af 2020 vil et af letbanens stop være lige ved Kongensgade. Derfor er det også ærgerligt, at kunstværket Hermes for enden af Kongensgade står som en skillevæg mellem Kongensgade og Østre og Vestre Stationsvej, mener manden bag Kongensgades 38 nye lejligheder, Poul Lindegaard Poulsen. - Den ser jeg gerne fjernet. Den signalerer "stop, hertil og ikke længere", sagde han til Fyens Stiftstidende i marts 2018. Her, næsten et år efter, er tonen mildere, men der er stadig ingen begejstring for "Grædemuren" at spore. - Jeg så stadig helst, at den blev fjernet, men vi har lært at leve med den, lyder det fra Poul Lindegaard Poulsen

Handelens gud Ifølge VisitOdense er skulpturen Hermes lavet af Mogens Møller og har stået for enden af Kongensgade siden 2002. Kunstværket er navngivet efter den græske gud for blandt andet handel og købmænd, Hermes, og det indbefatter også søjlerne, der står længere nede ad Kongensgade. Fra toppen flyder vand ned i et bassin, hvilket har givet skulpturen øgenavnet "Grædemuren". Hvis den blev fjernet, ville det have en positiv effekt på hele området, mener Kim S. Østergaard, der er arkitekten bag de nye lejligheder på Kongensgade. - Det ville jo virkelig åbne for hele Kongensgade, hvis man fjernede den. Jeg tror i øvrigt også, at de fleste har glemt, hvorfor den står der, forklarer han. - Men vi er holdt op med at kæmpe for det.