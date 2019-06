Lille firma med enormt vingefang

Ingeniørfirmaet Flindt Kristensen Engineering er ikke særligt stort. Til gengæld ligger både kunder og begejstring i den tunge ende.

MUNKEBO: Ifølge den canadiske psykologiprofessor Jordan B. Peterson er der en ret enkel forklaring på, hvorfor det i overvejende grad er mænd og ikke kvinder, der uddanner sig til ingeniører: For at blive ingeniør skal du primært være interesseret i ting, og forskning viser ifølge professoren, at mænd generelt er interesseret i ting, og kvinder generelt er interesseret i mennesker. Derfor appellerer ingeniørfaget altså hovedsageligt til mænd. Hos ingeniørfirmaet Flindt Kristensen Engineering, der holder til på Lindø i Munkebo, er der intet, der tyder på, at professoren tager fejl. - Har du set en 3D-printer før? bliver journalisten spurgt. - Njaaa... Om jeg har set sådan en før? Det ved jeg ikke lige. Er der noget specielt i, at I har en 3D-printer? - Nej, nej, det er bare noget lir, siger Jesper Flindt, der driver virksomheden sammen med Martin Kristensen. Han har svært ved at skjule sin begejstring over den lille maskine, der er ved at lave et print. Den står i frokoststuen, hvor der også er blevet plads til et bordfodboldspil. Derudover ligner kontorlokalerne alle andre af sin slags, men med den forskel, at der rundt omkring står diverse dingenoter. - Du kan se den her... Det er en sekstendedel af en vindmøllevinge, siger Martin Kristensen og viser en metalgenstand frem. Det vil sige en sekstendedel i størrelsesforholdet 1:2000.

- Vi kunne sagtens ansætte tre-fire medarbejdere mere, men det er ikke let at ansætte ingeniører. Alle er i job. Robotindustrien suger alt. Det er et luksusproblem for ingeniørerne men ikke for arbejdsgiverne. Jesper Flindt og Martin Kristensen

Fakta - Det er en transportramme. Jeg leger ikke med Lego, men så går jeg her over og nusser med det her i stedet.Martin Kristensen

Flindt Kristensen Engineering er stolt over at have lavet vinge-vender-udstyr til verdens største vindmøllevinge på 107 meter fremstillet af LM Power i Frankrig. Pressefoto

Vinge-vender-udstyr Omkring halvdelen af forretningen består af opgaver for vindmølleindustrien, fortæller Jesper Flindt. Han prøver ikke at skjule sin stolthed over, at det otte år gamle firma med i alt 17 medarbejdere har vundet opgaver for nogle af verdens største kunder. - Vi har lavet vinge-vender-udstyr til LM Power i Frankrig, som de skulle bruge til verdens største vindmøllevinge på 107 meter. Det er vi megastolte over, siger Jesper Flindt og Martin Kristensen tilføjer: - Vores konkurrenter er 10 gange større end os, så det kræver meget netværk- og relationsarbejde at få sådan en opgave. Virksomheden har kontor i Munkebo og i Aarhus. I Munkebo sidder 13 af medarbejderne, der tæller en enkelt kvinde, som lige nu er på barsel. - Vi kunne sagtens ansætte tre-fire medarbejdere mere, men det er ikke let at ansætte ingeniører. Alle er i job. Robotindustrien suger alt. Det er et luksusproblem for ingeniørerne - men ikke for arbejdsgiverne, siger Jesper Flindt og Martin Kristensen. Martin Kristensen finder endnu et metalaggregat frem. Det er cirka en meter langt og har et håndtag.

Nikolai Nielsen er praktikant hos Flindt Kristensen Engineering. Her demonstrerer han, hvordan hans første opgave virker. Det er en robotlignende arm, der kan hjælpe montagearbejdere med tunge løft. Pressefoto

Godt praktiksted - Aha, det er jo tydeligvis en.... Ja, hvad er det egentlig, spørger journalisten. Ja, det er et hjælpeværktøj til boltmontage, lyder forklaringen. Det er praktikanten, Nikolai Nielsen, der er ophavsmand til den. - En kunde havde nogle tunge bolte, der skulle løftes mange gange om dagen. Nikolai var med ude at kigge, og så fremstillede han den her, siger Martin Kristensen, og Nikolai Nielsen bekræfter: - Det er mig alene, der har fundet på det, siger han, mens hans chefer smådrillende lader ham få æren. Stemningen er god på kontoret, og hos Flindt Kristensen Engineering håber man da også, at det vil rygtes blandt ingeniørstuderende, at stedet er godt, når man skal i praktik. - Vi har lejet en værkstedshal herude på Lindø, hvor der både er plads til at udvikle prototyper og skrive opgave, fortæller Jesper Flindt, der straks foreslår, at vi går over og ser den. Hallen ligger få minutters gang fra kontoret på Lindø, hvor der på denne solskinsdag er højt til den blå himmel og et summen af liv fra vindmølle- og skibsindustrien, der holder til på den historiske adresse i Munkebo.

Denne 3D-printer er egentlig ikke noget særligt, men hos Flindt Kristensen Engineering er man bare så glad for den. Det er noget lir, siger Jesper Flindt om printeren, der løser mange praktiske opgaver i firmaet. Pressefoto

Strategisk samarbejdspartner - Vi vil gerne give nogle gode forhold til praktikanterne. Vi får også noget ud af det. For os er det en god måde at få projekter ført ud i livet på på en underbetalt måde, siger Jesper Flindt til stor morskab for sine to kolleger. Han peger: - Derovre ligger MVOW. Det står for Mitsubishi Vestas Offshore Wind. Vi er stolte af, at de har udpeget os som strategisk samarbejdspartner, siger Jesper Flindt og Martin Kristensen fortæller, at det betyder, at Flindt Kristensen Engineering bliver spurgt hver gang, MVOW har en opgave, den søger en løsning på. Ankommet i værkstedshallen finder Nikolai Nielsen straks en rygsæk-lignende genstand frem. Det er den første opgave, han har lavet i sin praktiktid. - Det er en prototype, jeg har lavet på 3D-printer, så den er lavet i plast, siger Nikolai Nielsen om den robot-agtige arm, der stikker ud foran ham efter, at han har taget rygsækken på. Ved hjælp af luft og robotarmen kan montagearbejderen tage rygsækken på og få hjælp til at bære de tunge metalbolte på plads.

Idérige ingeniører - Der vil stadig være noget vægt, der skal bæres, men med den her fordeles vægten, så den i stedet vil være på montørens ben, siger Nikolai Nielsen. Med så mange gode opfindelser præsenteret, er det nærliggende at spørge, om ikke der skal søges nogle patenter? - Nej. Vi får så mange gode ideer, at det ikke er nødvendigt, siger Jesper Flindt og griner. Under vores snak i værkstedshallen går døren op. Der er en tung leverance, der skal afleveres i hallen. - Jeg synes, at det er helt vildt sjovt, at der kommer sådan en truck. Den har sin egen trappe op til førerhuset. De andre griner altid af mig. Se, siger Nikolai Nielsen og peger over på Jesper Flindt, der står og fedtgriner af praktikanten. - Jeg går altid sådan her, når vi er ude ved store maskiner, siger Nikolai Nielsen og åbner munden og gør store øjne, mens han kigger op i luften. Han er meget glad for maskiner og teknik.

Stort Lego - Man skal virkelig være interesseret i den der teknik for at være ingeniør, siger Martin Kristensen, der sammen med kollegerne sagtens kan genkende pointen fra tidligere om, at mænd og ingeniører bare er meget interesserede i ting. - Jeg tror, at alle ingeniører har leget med Lego som børn, siger Jesper Flindt og bliver bekræftet af Martin Kristensen og Nikolai Nielsen. Jesper Flindt leger stadig med Lego som voksen. Det gør Martin Kristensen ikke. Det er til gengæld ham, der har modtaget den "pakke", som gaffeltrucken kom med for et øjeblik siden. - Det er en transportramme. Jeg leger ikke med Lego, men så går jeg her over og nusser med det her i stedet, siger han og inspicerer metalrammen: - Det er bare stort Lego, siger han og de andre nikker anerkendende. Jo, de er i virkelig interesserede i ting herude hos Flindt Kristensen Engineering.