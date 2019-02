Lidt flere indvandrere og efterkommere kommer i job

Flere udlændinge er i kommet i job, men andelen ligger et stykker under folk med dansk oprindelse.

Lidt flere indvandrere og efterkommere er kommet i job de senere år, men andelen i beskæftigelse er fortsat et stykke under personer med dansk baggrund.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2016 til 2017 steg andelen af indvandrere i job således til 58,3 procent fra 56,4 procent. Gruppen tæller personer fra 16 til 64 år.

For efterkommere - altså børn af indvandrere - er stigningen til 58,8 procent fra 57,1 procent.

Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande står i højere grad uden for arbejdsmarkedet end folk fra vestlige oprindelseslande.

For personer med dansk oprindelse var 76,5 procent i beskæftigelse i 2017. Det er en stigning fra 75,8 procent året før.

Hos Dansk Industri, der repræsenterer omkring 10.000 danske virksomheder, kalder underdirektør Steen Nielsen udviklingen positiv.

- Stadig flere indvandrere og deres børn får job. Det er rigtig godt for både samfundet og den enkelte, at flere forsørger sig selv - og det er samtidig godt for virksomhederne, der har brug for medarbejderne, siger Steen Nielsen i en kommentar.

Han ser dog samtidig en udfordring i, at en forholdsmæssig stor andel af indvandrerne og deres børn ikke tager en uddannelse og har svært ved at finde job.

- Det er vigtigt, at børn af indvandrere bliver støttet i at dygtiggøre sig og få en uddannelse.

- Og vi skal sætte ind allerede i børnehavealderen. Samtidig skal de, der ikke får taget en uddannelse, også have bedre støtte fra jobcentrenes side til at finde et arbejde, siger Steen Nielsen.