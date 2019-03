Leverer og installerer: Fynsk robotfirma lancerer nyt automationskoncept

Australian Bodycare, der har til hus i Vissenbjerg, er den første kunde, som afprøver Egatecs pay-per-use-løsning. Virksomheden betaler altså ikke for pakkerobotten, men for antallet af kasser, som robotten pakker. Pressefoto.

Odenseanske Egatec står bag et nyt koncept inden for robot- og automationsbranchen, der skal tilgodese små og mellemstore virksomheder. Kunden slipper for at betale for robotten, men skal derimod betale for hver enkelt kasse eller palle, robotten pakker for firmaet.

Det odenseanske robotfirma, Egatec, lancerer et nyt koncept inden for automation. Det nye koncept er tiltænkt små og mellemstore virksomheder, som ellers ikke har mulighed for at investere i automatiske pakke- og palleteringsrobotter. Den løsning, som Egatec lancerer, er en såkaldt pay-per-use-løsning. Det betyder, at de virksomheder der får løsningen installeret, kun betaler for de antal kasser eller paller, robotten pakker. Det enkelte firma behøver altså ikke selv at investere i en robot, der kan pakke dens kasser, hvis den får installeret Egatecs nye koncept. - Det er et helt nyt forretningskoncept inden for robot- og automationsbranchen. Hele konceptet er, at man ikke køber udstyret. Vi producerer, installerer og kører det ind gratis hos kunden. Og så betaler man per forbrug, fortæller direktør hos Egatec, Mads Nychel. Virksomhederne bliver hver måned faktureret for, hvor mange kasser eller paller der er blevet pakket. Der er altså en fast pris per kasse eller palle, som den enkelte virksomhed betaler til Egatec.

Pay-per-use-løsning Virksomheder kan få leveret og installeret en robot, der kan pakke kasser og paller gratis fra Egatec.



For hver kasse eller palle robotten pakker, får Egatec et fast beløb fra virksomheden.



Der medfølger en hotline support og komplet serviceaftale, virksomhederne kan benytte sig af, hvis robotten går i stykker. Det inkluderer vedligehold, reparationer og reservedele til robotterne.



Australian Bodycare, der ligger i Vissenbjerg, er det første firma, der skal afprøve løsningen.

- Det er meget interessant, at det er en lokal aktør, vi har fået med fra start. Og det er rigtig spændende at være med til at lancere det her koncept, fortæller Mads Nychel, der er direktør for Egatec. Arkivfoto: Robert Wengler

Første aftale i hus Målet med det nye koncept har været at hjælpe de små og mellemstore virksomheder, som måske ikke har pengene til at købe maskinerne eller det rette mandskab til at betjene dem. En af de virksomheder, der har valgt at benytte sig af Egatecs nye løsning, er fynske Australian Bodycare, der ligger i Vissenbjerg. Firmaet har fået installeret en såkaldt casepacker, der pakker dens produkter i kasser, rejser kassen og forsegler kassen. Hver gang maskinen har pakket en kasse, sender den en besked videre med data til Egatec, som fakturerer Australian Bodycare for den færdigpakkede kasse. - Det er meget interessant, at det er en lokal aktør, vi har fået med fra start. Og det er rigtig spændende at være med til at lancere det her koncept. Vi så et stort potentiale ved de små og mellemstore virksomheder, så vi har haft en dialog med dem for at identificere de barrierer, der måtte være mod det. Og derefter har vi lavet et koncept, der var tilpasset målgruppen, lyder det fra Mads Nychel. Med i løsningen får virksomhederne leveret, installeret og indkørt de nye robotter. Derudover følger der også en hotline support med, som virksomhederne kan ringe til, hvis de har problemer med maskinerne. Egatec har også reservedele liggende på lager til maskinerne, da den nødigt ser maskinerne stå stille. Hvis maskinerne først står stille, tjener Egatec ikke penge fra den pågældende virksomhed. Som en ekstra bonus får virksomhederne også adgang til den dataopsamling, maskinerne laver, hvilket betyder, at det enkelte firma kan forbedre deres produktion.

Virksomhederne bliver hver måned faktureret for, hvor mange kasser eller paller der er blevet pakket. Der er altså en fast pris per kasse eller palle, som den enkelte virksomhed betaler til Egatec. Pressefoto.