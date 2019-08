Berlin-boliger i tal

Esplanaden Berlin Holding A/S, Berlin KGI A/S og Berlin Wohnungs Invest K/SHjemsted: Nyborg



Direktion: Jesper Kim Pedersen



Bestyrelsesformand: Niels Peter Nielsen



Ejere: Lidt forskellige ejerkredse i de tre selskaber. Blandt andet Djernes & Andreasen ApS, Niels Johan Pohlmann, Jan Leth Christensen og AHJ A/S



Regnskabstal 2018 - sammenlagt for alle selskaber. (2017 i parentes):



Omsætning: 168 millioner kroner. (143)



Regulering af ejendomsværdier: 286 millioner kroner (629)



Overskud før skat: 389 millioner kroner (696)



Egenkapital: 1,6 milliarder kroner (1,3)



Anlægsaktiver (ejendomme): 3,5 milliarder kroner. (2,8)



Antal ansatte: Cirka 60