Lego Fonden giver 650 millioner kroner til flygtningebørn

Lego Fonden donerer 100 millioner dollar til børn berørt af rohingyakonflikten i Myanmar og den syriske flygtningekrise.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Beløbet svarer til mere end 650 millioner danske kroner. Donationen går til den amerikanske ngo Sesame Workshop over en femårig periode. Partnerskabet er Lego Fondens første store på det humanitære område.

Ifølge Børsen er det den største donation i fondens historie.

Pengene skal gå til, at børnene får mulighed for gennem leg at udvikle færdigheder, som de får brug for i fremtiden.

- Vi håber, at andre humanitære aktører, investorer, verdensledere og regeringer bliver inspireret til at handle og prioritere støtte til udvikling og leg for børn i humanitære kriser - et ofte overset, men vigtigt element i nødhjælpsarbejdet.

- Vi håber, at små børn påvirket af disse konflikter får mulighed for at lære gennem leg og udvikle de færdigheder, de har brug for for at kunne trives i fremtiden, siger bestyrelsesformand i Lego Fonden og fjerde generationsejer af Lego-koncernen Thomas Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse.

Jeffrey D. Dunn, præsident og direktør for Sesame Workshop, kalder donationen for usædvanlig.

- Den globale flygtningekrise er vor tids største humanitære udfordring, og vi er meget beærede over den tillid, som Lego Fonden viser os og vores evne til at forbedre konfliktramte børns liv.

- I samarbejde med vores partnere Brac, IRC og NYU kan vi skabe en positiv forandring for fordrevne børn verden over, i dag og for fremtidens generationer, siger han i pressemeddelelsen.

Sesame Workshop står bag produktionen af flere tv-udsendelser rettet mod børn. Den bedst kendte er tv-serien "Sesame Street".

Organisationen beskriver selv sin mission som ønsket om at "hjælpe børn med at blive klogere, stærkere og venligere". Det skal ske ved en kombination af "sofistikeret anvendelse af medier og en stor dosis sjov".