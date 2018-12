Legetøjskæde lukker ti BR-butikker i Danmark

Forbrugerne har ændret vaner, når de køber legetøj, og derfor må Nordens største legetøjskæde, Top-Toy, nu lukke ti BR-butikker i Danmark.

Det oplyser selskabet fredag i en pressemeddelelse.

- Det er ikke lykkedes for os at gøre Top-Toy lønsom i sin nuværende form, og derfor må vi ændre grundlæggende på virksomheden ved at forenkle og optimere de sunde dele af forretningen, siger administrerende direktør i Top-Toy Per Sigvardsson.

Selskabet har begæret skifteretten om rekonstruktion, så man kan skabe en mere enkel og strømlinet forretning.

Det kræver ifølge Top-Toy fokus på færre butikker, der dog skal være mere moderne. Herunder vil man fokusere på en effektiv onlinehandel, så det bliver lettere at købe legetøjet.

450 fuldtidsansatte på tværs af virksomheden kan blive "berørt" af lukningerne.

- Det er trist og beklageligt, at vi må sige farvel til dygtige kolleger, der alle har kæmpet hårdt for at gøre Top-Toy til en sund forretning, siger Per Sigvardsson.

Selv om de ti BR-butikker lukker, vil der stadig være 87 BR- og Toys"R"us-butikker i Danmark og 226 i hele Norden.

For godt en uge siden meldte Top-Toy et årsregnskab ud, der viste et underskud på to milliarder kroner.

Det store underskud skyldtes primært en nedskrivning på 1,6 milliarder kroner på goodwill, der dækker over værdien af varemærker.

Derudover har der været store udgifter til et it-system.

Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer 24 procent.

Forbrugerrettigheder som returret, reklamation og garanti påvirkes ikke.