Legepladsrådgiver træt af udbudsloven:- Den skelner ikke mellem om det er toiletpapir eller legepladser

Det er en leg for Palle Wøllekær at lave legepladser. Men hvis der er noget, der kan spolere legen, så er det udbudsloven.

- Det handler ikke bare om at sælge et gyngestativ, men også om at have indflydelse på, hvor og hvordan det skal placeres, fastslår legepladsrådgiver og indehaver af Copla Legepladser ApS, Palle Wøllekær.

Han er glad for at arbejde i legepladsbranchen, men der er en ting, der gør ham frustreret og nogle gange giver ham lyst til at smide håndklædet i ringen.

- Det er helt forfærdeligt med de indkøbsaftaler og den udbudslov, vi har i dag, hvor man kun kigger på prisen, siger han.

- Udbudsloven skelner jo ikke mellem, om det er toiletpapir eller en legeplads, der skal købes.