Efter flere års vækst løb Lego i 2017 ind i en tilbagegang. Derfor har selskabet i 2018 forsøgt at finde sine ben og vokse på ny.

Her er en række fakta om den danske legetøjskoncern:

Lego er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund, men Lego har afdelinger over hele verden, og der sælges produkter i mere end 140 lande.

Selskabet ejes af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932.

Lego startede med at lave snedkerarbejde som trapper, skamler og strygebrætter.

Lego begyndte kort efter også at lave trælegetøj.

Lego begyndte i 1949 at lave klodser, der kunne sættes sammen.

Legoklodsen, som den kendes i dag, blev lanceret i 1958.

Koncernen beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring. Navnet Lego er en sammentrækning af ordene "leg godt".

Med udgangspunkt i den karakteristiske legoklods sælger virksomheden legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale til børn over hele verden.

Selskabet omsatte i 2018 for 36,4 milliarder kroner og tjente 8,1 milliarder kroner.

Det var en fremgang i forhold til 2017, hvor Lego omsatte for næsten 35 milliarder kroner og tjente 7,8 milliarder kroner.

I 2004, hvor Lego var i krise, omsatte selskabet for 6,3 milliarder kroner og tabte 1,9 milliarder kroner.

Efter mange års kraftig vækst er Lego nu ved at rette koncernen til. Det har betydet fyringer for første gang i en årrække.

Koncernens administrerende direktør er Niels B. Christiansen. Han har tidligere været administrerende direktør i Danfoss, der er kendt for termostater.

Han erstattede 1. oktober 2017 Bali Padda, der nåede at bestride posten godt halvandet år.

Bali Padda afløste 1. januar 2016 Jørgen Vig Knudstorp, der havde været direktør siden oktober 2004 og var den første uden for Kirk-familien til at stå i spidsen for koncernen.

Kilde: Lego