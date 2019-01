Ledigheden falder fortsat på Fyn

Fyn har dog stadig lidt flere ledige end i hele landet under ét. Svært at skaffe sygeplejersker til ledige job, fordi ledigheden er helt i bund på sundhedsområdet.

Der var en anelse færre ledige på Fyn i november, og dermed fortsætter udviklingen med faldende arbejdsløshed over tid.

I november var der 9.526 ledige, svarende til 4,3 pct. af arbejdsstyrken på Fyn. På landsplan er 3,9 pct. af arbejdsstyrken uden arbejde, så Fyn ligger stadig over landsgennemsnittet.

Der er fortsat stor spredning i, hvordan det ser ud i de enkelte kommuner. Lavest er ledigheden i Middelfart Kommune med 3,0 pct., højest i Odense med 4,9 pct. (uændret) og Langeland (5,0 pct.).

Den stadigt lavere ledighed gør det svært at skaffe den fornødne arbejdskraft i visse brancher.

- Vi ser lige nu en særlig stor udfordring inden for sundhedsvæsenet, hvor det er svært at skaffe sygeplejersker nok. Danske Sundhedsorganisationer har en ledighedsprocent på godt én procent, siger Erling Møller Nielsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn, RAR Fyn.

Han ser med positive øjne på muligheden for at øge optaget på uddannelsen til sygeplejerske og at få flere deltidsansatte op på fuld tid.

Størst er ledigheden hos akademikerne, der udgør op med en femtedel af alle forsikrede ledige. For at komme i arbejde kræver det, at arbejdsløse akademikere på Fyn søger bredt både geografisk og fagligt, påpeger Erling Møller Nielsen.