Lars Løkke: Jeg går til valg på solskin og sidevind til Touren

Fyens.dk mødte en veloplagt statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han torsdag lagde et pitstop ind i Odense på sin tour rundt til de fem byer, som får besøg af Tour de France i 2021. Odense er ikke en af dem, men Nyborg er også på Fyn, konstaterer Løkke, som har lovet sidevind og solskin på Storebæltsbroen til Tour-arrangørerne.

Når Tour de France vil køre feltet over Storebæltsbroen og insisterer på, at målstregen skal males på asfalten kort efter i Nyborg i 2021, så retter man ind. Også selv om man er statsminister. - Det har været vigtigere at få Tour de France til Danmark end at insistere på, at vi er klogere til at lave Tour-planlægning, end de selv er. Lars Løkke Rasmussen tørrer sveden af panden og kigger op med et stort smil. Det har været en lang torsdag. - Men en rigtig god dag, griner han til Fyens Stiftstidendes udsendte reporter.

Lars Løkke Rasmussen har kørt flere gange til Paris med Team Rynkeby - bl.a. sammen med rektor på UCL, Erik Knudsen, som selv har kørt turen i alt fem gange. Knudsen havde meget passende taget cykeltrøjen på i dagens anledning. Foto: Sugi Thiru

Nyborg er også Fyn Ikke kun fordi han lige har debatteret uddannelse og iværksætteridrømme med 200 studerende på UCL i Odense, men fordi han har brugt det meste af dagen på at fortælle danskerne, at verdens største cykelløb starter 2021-udgaven med tre etaper på dansk asfalt. Dermed er et mangeårigt arbejde for en dansk Tour-start nået i mål, men lige før de sidste linjer blev skrevet i eventyret, blev Odense ofret til fordel for Nyborg, som det kom frem på flere pressemøder i løbet af torsdagen. - Der er selvfølgelig brandærgerligt for Odense, som var del af det udspil med tre etaper, vi oprindeligt havde afleveret til ASO (arrangøren, red.). Derfor har Odense også investeret en masse energi og velvilje i det her, men det har bare stået klart i processen, at Tour de France af sportslige grunde ville have etapen til at slutte ved broen og helst direkte på broen, hvis de havde mulighed for det, siger han.

Fantastisk for hele Fyn Til gengæld kommer de næsten 200 ryttere og resten af Tour-karavanen altså hele vejen til Fyn, som statsministeren siger med et smil. - Både Nyborg og Odense er byer på Fyn. Så meget geografi har jeg da læst, og det er altså en fantastisk nyhed for hele Fyn, at Tour de France kommer til Nyborg, siger Lars Løkke Rasmussen, som ikke er i tvivl om værdien af en af hans store sejre som statsminister: - Det betyder utrolig mange ting. Det er svært at gøre den slags op, men danskerne skal være stolte. Tour de France har valgt Danmark, fordi de kan lide vores land, vores byer og vores cykelkultur. Det er også den mor, der sætter ungen bag på cyklen om morgenen og kører ned i børnehaven - det har gjort indtryk på dem, så det kan vi kollektivt være stolte over, siger han. Når tv-billederne fra København, Storebælt og Sønderjylland ruller over skærmen til milliarder af seere i hele verden over tre sommerdage, er det også svært ikke at se en mærkbar brandingværdi i det, mener statsministeren. - Cykling kan altså noget andet end andre sportsgrene. Når man først er inde på håndboldbanen, så ligner alle banerne hinanden. I cykelsport er banen landskabet, så det er forhåbentlig tre dage med sådan nogle Jørn Leth-typer på udenlandsk, som kan fortælle om alt fra grøn energi til gastronomi. Det er fantastisk branding af vores land til 3,5 milliarder mennesker ude i verden, understreger Lars Løkke Rasmussen.

Syrienkrigere må vente En journalist og kameramand fra TV 2 Danmark står i kø for at tale om syrienkrigere med statsministeren, som tydeligvis hellere vil tale om Tour de France i 2021, løbsdirektør Christian Prudhommes begejstring for Danmark og især Storebæltsbroen og sidevind. Prudhomme har statsministeren et par timer tidligere sat af i Nyborg, hvor den franske løbsdirektør har holdt pressemøde med Løkkes Venstre-kollega og Nyborg-borgmester Kenneth Muhs, som var hurtig til at gribe muligheden for at blive etape-by. En mulighed, som skyldes franskmandens fascination af broen og det cykeldrama, der kan udspille sig der, hvis altså målstregen placeres lige efter den 18 kilometer lange brostrækning. - Han er helt tosset med den bro og med den sidevind, der kan være på den. Der er suverænt hans beslutning, at målstregen skulle være lige efter broen, så man kan få masser af angreb og breakaways på broen. Hvis rytterne skulle have været til Odense, så havde der været 30-40 kilometer, hvor løbet kunne neutraliseres, og det var Prudhomme ikke interesseret i, siger cykelentusiasten fra Vejle, som allerede i 2017 fik et "løfte" om at Touren var på vej.

Til valg på sidevind og sol Dengang besøgte Løkke, som selv cykler og bl.a. har kørt med Team Rynkeby til Paris, Tour de France en juli-onsdag på en klassisk alpeetape til Col de Galibier. Efter etapen fik den danske statsminister så utvetydige meldinger fra den franske præsident Macron og løbsdirektør Prudhomme, at han siden blot har ventet på denne torsdag. Nu er det ganske vist, at rytterne kommer til Danmark. Og til Fyn, hvor Storebæltsbroen er en dansk variant af en fransk alpeetape, som Prudhomme har sagt om broen. Til gengæld har statsminister Lars Løkke Rasmussen så garanteret løbsarrangørerne de bedste betingelser for at Col de Storebælt kan splitte feltet i atomer, griner han. - Jeg har lovet Prudhomme masser af crosswinds og sunshine. Faktisk har jeg sagt til ham, at det bliver de eneste to konkrete valgløfter, jeg går til valg på i år, nemlig sidevind og solskin på den etape til Nyborg, griner han, før TV2 og spørgsmålet om syrienkrigere tager fokus.